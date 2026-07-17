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Η απόφαση αυτή αποτελεί ανταπόκριση στο κάλεσμα συντρόφων της για ένα νέο ξεκίνημα του κόμματος.

Μετά την απόσυρση του Παύλου Πολάκη από τη διαδικασία, η Ρένα Δούρου παραμένει η μοναδική υποψήφια για τη θέση.

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Ιουλίου στις εννέα το πρωί στη Βουλή.

Η υποψήφια τονίζει πως βασικός στόχος είναι η αναστροφή της παρούσας κρίσης και η ενίσχυση της κοινοβουλευτικής παρουσίας του κόμματος.

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Με επιστολή της, η Ρένα Δούρου ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά της για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας ότι η απόφασή της δεν πηγάζει από προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά από την προτροπή συντροφισσών και συντρόφων που επιθυμούν ένα νέο ξεκίνημα για το κόμμα.

Μετά την απόφαση του Παύλου Πολάκη να αποσυρθεί από τη διαδικασία διεκδίκησης της προεδρίας, η Ρένα Δούρου, η οποία θεωρούνταν εξαρχής το επικρατέστερο πρόσωπο για τη θέση, παραμένει η μοναδική υποψήφια.

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Η εκλογή του νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 09:00 το πρωί, στη Βουλή.

Στην επιστολή της, η Ρένα Δούρου εκφράζει την πεποίθηση ότι «αποτελεί βαθιά μου πεποίθηση ότι η κατάσταση αυτή είναι αναστρέψιμη», ενώ κλείνοντας υπογραμμίζει πως βασικός στόχος είναι «μετά από τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. να είναι παρών στη Βουλή».

Αναλυτικά η επιστολή της Ρένας Δούρου

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

με την παρούσα επιστολή μου δηλώνω την υποψηφιότητά μου για τη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός μας.

Ανταποκρίνομαι, όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία αλλά στο κάλεσμα συντροφισσών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του. Μια ΚΟ που έχει προσφέρει σοβαρό έργο από το 2023 ως σήμερα, ασκώντας τεκμηριωμένη κριτική στη δεξιά κυβέρνηση της σήψης και της διαφθοράς, τιμώντας πλήρως την εμπιστοσύνη και την ψήφο των πολιτών.

Σήμερα η ΚΟ, για λόγους που δεν σχετίζονται με την ποιότητα της δουλειάς της, βρίσκεται και αυτή όπως και συνολικά το κόμμα σε κρίση. Ανεξαρτητοποιήσεις χωρίς παράδοση της έδρας, παραιτήσεις, χωρίς διατύπωση συγκεκριμένων πολιτικών διαφορών, όλα αυτά την έχουν λαβώσει, μικρύνει, αποδυναμώσει. Όχι όμως απαξιώσει.

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Αποτελεί βαθιά μου πεποίθηση ότι η κατάσταση αυτή είναι αναστρέψιμη. Η ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, η αναδιάταξη των δυνάμεών του ενόψει της συμμετοχής του στις επερχόμενες εκλογές, είτε με ένα ενωτικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την ΚΟ.

Με αίσθηση ευθύνης απέναντι στους πολίτες που μας τίμησαν με την ψήφο τους, απέναντι στους συμπολίτες μας που μας στηρίζουν, με σκληρή δουλειά, σοβαρότητα, συνέπεια, χωρίς διχαστικές συμπεριφορές και προσωπικούς ανταγωνισμούς, βάζοντας το “εμείς” πάνω από τα “εγώ”, με σεβασμό στις απόψεις όλων, ό,τι δηλαδή χαρακτηρίζει διαχρονικά το ήθος της Αριστεράς, έχουμε το χρέος να κάνουμε την ΚΟ την αιχμή του δόρατος του αγώνα μας κατά της διεφθαρμένης δεξιάς κυβέρνησης. Και την αφετηρία για την αναγέννηση του κόμματός μας.

Με στόχο μετά από τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. να είναι παρών στη Βουλή, λειτουργώντας ως καταλύτης για ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο, τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης για την ελπίδα και την αλλαγή, για το μέλλον του τόπου.

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Με συντροφικούς χαιρετισμούς,

Ρένα Δούρου”

Η επιστολή για την υποψηφιότητα μου:



Συντρόφισσες και σύντροφοι,



με την παρούσα επιστολή μου δηλώνω την υποψηφιότητά μου για τη θέση του Προέδρου της

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός μας.

Ανταποκρίνομαι, όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία αλλά στο κάλεσμα συντροφισσών και… pic.twitter.com/pzOpLbIxpC — Ρένα Δούρου (@RenaDourou) July 17, 2026

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