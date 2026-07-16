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Ο ίδιος προτείνει την ομόφωνη ανάδειξή του στη θέση, αμφισβητώντας τον προγραμματισμό του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για τη διαδικασία εκλογής.

Η Ρένα Δούρου δεν προτίθεται να αποσυρθεί και αναμένεται να συμμετάσχει κανονικά στην εκλογική διαδικασία που έχει οριστεί για το Σάββατο.

Ο Σωκράτης Φάμελλος διαφωνεί με τις εσωκομματικές εξελίξεις και την επανένταξη του Παύλου Πολάκη, επιλέγοντας να απέχει από τη διαδικασία.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση λόγω των συνεχών ανεξαρτητοποιήσεων και παραιτήσεων βουλευτών το τελευταίο διάστημα.

Ο αριθμός των ενεργών μελών που θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία έχει περιοριστεί σημαντικά, καθώς οι αποχωρήσεις από το κόμμα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

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Την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει τοπίο διάλυσης, ένα νέο ιδιαίτερα σκληρό εσωκομματικό μέτωπο – αυτό της μάχης για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μεταξύ του Παύλου Πολάκη και της Ρένας Δούρου – εξελίσσεται, με την Κουμουνδούρου να θυμίζει, πλέον, ανοιχτό πεδίο σύγκρουσης.

Η ήδη «εύφλεκτη» κατάσταση πήρε εκ νέου φωτιά από τις πρώτες στιγμές της επιστροφής του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Ο βουλευτής Χανίων, αντί να ρίξει γέφυρες, επέλεξε με το «καλημέρα» να τραβήξει το σχοινί στα άκρα, επαναφέροντας τη σκληρή, συγκρουσιακή γραμμή του, λειτουργώντας ως «πυροκροτητής» μιας νέας εσωκομματικής ανάφλεξης.

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Ο Πολάκης ζητά να αποσυρθεί οικειοθελώς η Δούρου από την μάχη ηγεσίας

Και αυτό καθώς μέσω διαρροής κύκλων από το περιβάλλον του ζήτησε την οικειοθελή απόσυρση της Ρένας Δούρου από την κούρσα της προεδρίας. Παράλληλα, προέταξε την ομόφωνη ανάδειξή του στη θέση, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Με τη στάση αυτή, ουσιαστικά αμφισβήτησε τον προγραμματισμό που έχει τεθεί από τον νέο γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος έχει ορίσει την εκλογή προέδρου για το πρωί του Σαββάτου, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Και όλα αυτά καθώς οι αριθμητικοί συσχετισμοί εντός της δραστικά συρρικνωμένης Κοινοβουλευτικής Ομάδας – οκτώ βουλευτές μαζί με τον Παύλο Πολάκη – δεν δείχνουν να τον ευνοούν. Και αυτό καθώς με τις έως τώρα ενδείξεις, η μεγάλη πλειοψηφία των εναπομεινάντων βουλευτών φαίνεται να κλίνει προς τη Ρένα Δούρου.

Η Ρένα Δούρου, από την πλευρά της, δεν προτίθεται, σύμφωνα πληροφορίες, να κάνει πίσω και αναμένεται να δώσει κανονικά τη μάχη της εκλογής. Την δική της απάντηση, πάντως, στην πλευρά Πολάκη αναμένεται να την δώσει μέσα από τηλεοπτική της συνέντευξη νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Την ίδια στιγμή, ο Σωκράτης Φάμελλος αναμένεται να απέχει από τη διαδικασία, έχοντας εκφράσει σαφή διαφωνία τόσο με την επανένταξη Πολάκη όσο και με τον χειρισμό των εσωκομματικών διαδικασιών. Μάλιστα, χθες λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την εκλογή γραμματέα σε επικοινωνία που είχε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Θεόφιλο Ξανθόπουλο χαρακτήρισε ως «απαράδεκτη μεθόδευση» την επιλογή να προηγηθεί η συνεδρίαση για τον γραμματέα, με στόχο – όπως υποστήριξε – την επιστροφή του βουλευτή Χανίων, αντί να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Η στάση αυτή του Σωκράτη Φάμελλου τροφοδοτεί σενάρια ακόμη και για ενδεχόμενη αποχώρησή του στο άμεσο μέλλον.

Βαθαίνει η κρίση

Παράλληλα, η κρίση βαθαίνει και σε επίπεδο Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς οι αποχωρήσεις βουλευτών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Χθες, μέσα σε λίγα λεπτά, τρεις βουλευτές, οι Αλέξανδρος Μεικόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη, άνοιξαν την πόρτα της εξόδου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, ενώ την Τρίτη είχαν προηγηθεί οι Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρήλος και Γιώργος Ψυχογιός. Εκτός των ανεξαρτητοποιήσεων, οι Κατερίνα Νοτοπούλου και Γιώργος Καραμέρος παραιτήθηκαν την περασμένη εβδομάδα από το βουλευτικό αξίωμα, ενώ την έδρα του έχει ανακοινώσει πως παραδίδει και ο Συμεών Κεδίκογλου.

Σε κάθε περίπτωση, μετά τις τελευταίες ανεξαρτητοποιήσεις, ο αριθμός των μελών έχει μειωθεί δραματικά, ενώ νέος γύρος αποχωρήσεων αναμένεται και εντός της ημέρας. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα αριθμεί πλέον τυπικά 17 βουλευτές, ωστόσο τα ενεργά μέλη που αναμένεται να συμμετάσχουν στην κρίσιμη ψηφοφορία του Σαββάτου για την ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας περιορίζονται σε μόλις οκτώ.