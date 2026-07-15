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Την επανένταξή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ο Παύλος Πολάκης, καλώντας να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Με επιστολή που απέστειλε προς την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, ο βουλευτής ζητά να τεθεί το θέμα της επιστροφής του στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της ΚΟ, κατά την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εκλογή νέου γραμματέα.

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Στην επιστολή του αναφέρει χαρακτηριστικά: «Παρακαλώ όπως, στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στην οποία θα υπάρξει εκλογή γραμματέα, προχωρήσετε στη διαδικασία επαναφοράς μου στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά και την απόφαση της περασμένης Κεντρικής Επιτροπής».

Ο Παύλος Πολάκης επικαλείται την πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, η οποία άναψε το «πράσινο φως» για την επανένταξή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο παραιτηθείς πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, δεν αναμένεται να παραστεί στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος από την απόφαση να προηγηθεί η εκλογή γραμματέα της ΚΟ έναντι της εκλογής νέου προέδρου του κόμματος.