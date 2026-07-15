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Χωρίς τέλος συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την φορά την πόρτα τη εξόδου πέρασε ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο οποίος απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη με την οποία τον ενημερώνει για την ανεξαρτητοποίησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Το ίδιο έπραξε και ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, ο οποίος έκανε την εξής δήλωση:

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«Οι ευρύτερες μεταβολές που συντελούνται στον χώρο της κεντροαριστεράς και οι εξελίξεις στο (ως χθες) κόμμα μου, τον ΣΥΡΙΖΑ, με οδήγησαν στην απόφαση να προχωρήσω στην ανεξαρτητοποίησή μου.

Ενημέρωσα ήδη τον Πρόεδρο της Βουλής.

Ευχαριστώ όλες και όλους, που βρεθήκαμε μαζί στον δύσκολο δρόμο. Κάθε τι που φέρνει μια αλλαγή, φέρνει μαζί μέσα του τη δύναμη της ελπίδας.».

Επιστολή ανεξαρτητοποίησης από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ απέστειλε και η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη.

Η ανεξαρτητοποίηση Μεικοπουλου προστίθεται στους Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, Γιώργο Γαβρήλο και Γιώργο Ψυχογιό. Εκτός αυτών των ανεξαρτητοποιήσεων, οι Κατερίνα Νοτοπούλου και Γιώργος Καραμέρος παραιτήθηκαν την περασμένη εβδομάδα από το βουλευτικό αξίωμα, ενώ την έδρα του έχει ανακοινώσει πως παραδίδει και ο Συμεών Κεδίκογλου.

Η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί συνολικώς 17 βουλευτές, τουλάχιστον μέχρι νεωτέρας, δεδομένου ότι αναμένονται και νέες αποχωρήσεις.