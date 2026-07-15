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Η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ έχει πλέον περιοριστεί στους 19 βουλευτές, με αποτέλεσμα το κόμμα να υποχωρήσει στην τέταρτη θέση της Βουλής πίσω από το ΚΚΕ.

Η σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας στοχεύει στην εκλογή νέου γραμματέα, με τον Γιάννη Αμανατίδη να θεωρείται ο επικρατέστερος υποψήφιος για τη συγκεκριμένη θέση.

Οι Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου διεκδικούν την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, ανταλλάσσοντας δημόσιες αιχμές για την ικανότητά τους να διαχειριστούν την τρέχουσα πολιτική κρίση του κόμματος.

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Σε τροχιά ανεξέλεγκτης επιτάχυνσης κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζοντας έναν πολιτικό «επιταχυντή σωματιδίων», όπου οι εσωτερικές συγκρούσεις εντείνονται διαρκώς και παράγουν αλυσιδωτές αντιδράσεις. Όπως στον επιταχυντή του CERN, έτσι και στο εσωκομματικό πεδίο, οι πιέσεις συσσωρεύονται, οι ταχύτητες αυξάνονται και κάθε νέα σύγκρουση γεννά απρόβλεπτες εξελίξεις.

Μια τέτοια σύγκρουση δείχνει να είναι αυτή που αναμένεται να αποτυπωθεί προσεχώς για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ – στο τερέν της Βουλής – μεταξύ του Παύλου Πολάκη και της Ρένας Δούρου – την ώρα που, επί της ουσίας, δείχνει «πουκάμισο αδειανό» η Κουμουνδούρου σε πολιτικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο.

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Τσουνάμι αποχωρήσεων

Το πρωτοφανές για τα κοινοβουλευτικά χρονικά μπαράζ αποχωρήσεων συνεχίζεται, με τους Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, Γιώργο Γαβρήλο και Γιώργο Ψυχογιό να γνωστοποιούν, κατά σειρά χθες, με επιστολές τους προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη την ανεξαρτητοποίησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Είχαν προηγηθεί οι παραιτήσεις από το βουλευτικό αξίωμα της Κατερίνας Νοτοπούλου και του Γιώργου Καραμέρου, ενώ την έδρα του αναμένεται να παραδώσει, όπως έχει δηλώσει, και ο Συμεών Κεδίκογλου, ενισχύοντας περαιτέρω την εικόνα αποσύνθεσης.

Όλα δείχνουν πως το κύμα αποχωρήσεων δεν έχει ολοκληρωθεί. Αντιθέτως, εκτιμάται ότι θα ενταθεί εκθετικά έως και τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αποτυπώνοντας στην πράξη τη διαλυτική κατάσταση που επικρατεί σε ένα κόμμα που στις τελευταίες εθνικές εκλογές είχε αναδειχθεί σε δεύτερη πολιτική δύναμη με 47 έδρες.

Υποχώρηση ΣΥΡΙΖΑ

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 19 βουλευτές, ωστόσο η κοινοβουλευτική του δύναμη αναμένεται να συρρικνωθεί περαιτέρω, καθώς ένα δεύτερο κύμα αποχωρήσεων βρίσκεται προ των πυλών. Ήδη από χθες, το κόμμα κατρακύλησε στην τέταρτη θέση της Βουλής, με το ΚΚΕ (21 βουλευτές) να αναδεικνύεται σε τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη, ενώ δεν αποκλείεται νέα υποχώρηση αφού θα υπάρξει και νέο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων και παραιτήσεων.

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Μέσα σε αυτό το σκηνικό έντονης ρευστότητας, σήμερα στη 1 το μεσημέρι συγκαλείται η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με αντικείμενο την εκλογή νέου Γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντα Διονύση Καλαματιανού. Επικρατέστερος φέρεται να είναι ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος ορκίστηκε βουλευτής μόλις… προχθές.

Ο νέος Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκείνος που θα αποστείλει στον πρόεδρο της Βουλής την επιστολή για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, αλλά και θα ορίσει τον χρόνο της επόμενης συνεδρίασης για την εκλογή προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Ένα βασικό ερώτημα που τίθεται αυτή την στιγμή είναι αν η εκλογή προέδρου θα πραγματοποιηθεί άμεσα ή αν θα μετατεθεί για λίγες ημέρες. Η σκέψη αυτή συνδέεται με την ανάγκη να σταθεροποιηθεί η εικόνα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά τις παραιτήσεις και τις ανεξαρτητοποιήσεις, καθώς και τις πιθανές αντικαταστάσεις από επιλαχόντες. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι φωνές που ζητούν άμεση εκλογή προέδρου, προκειμένου να κλείσει η εκκρεμότητα και να μπορέσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα να επανέλθει σε στοιχειώδη λειτουργικότητα.

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Σκληρή σύγκρουση για την ηγεσία

Και την ώρα που η διαλυτική κατάσταση εντός του ΣΥΡΙΖΑ προχωρά ανεξέλεγκτα, δύο πρόσωπα, ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου θέτουν υποψηφιότητες για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και ήδη έχουν αρχίσει τα «χτυπήματα» μέσω συνεντεύξεων.

«Σίγουρα μπορώ να βάλω τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πιστεύω η Ρένα Δούρου δεν μπορεί δήλωσε ο Παύλος Πολάκης. «Μόνος του δεν μπορεί κανείς ούτε να βάλει το κόμμα του στη Βουλή, ούτε να το κάνει πιο δυνατό, το μαζί είναι στην αξιοπρέπεια» υποστήριξε η Ρένα Δούρου. Ενώ για την εκλογή ηγεσίας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε πως «πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν», συμπληρώνοντας πως «μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει».

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