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Τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και τις πρόσφατες αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής σχολίασε η Ρένα Δούρου, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Η βουλευτής αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κόμμα, ενώ τοποθετήθηκε και για τη συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με τον ρόλο και τις πολιτικές πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα.

Η ίδια απέρριψε τη λογική των διλημμάτων «με ή κατά Τσίπρα», τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ψευδές σχήμα που απομακρύνει τη συζήτηση από την ουσία της πολιτικής. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν θα μπορούσα να μπω σε ένα δίλημμα που δεν υφίσταται», επισημαίνοντας ότι η συζήτηση εντός του κόμματος έχει μετατοπιστεί από τις πολιτικές και τις ανάγκες της κοινωνίας σε εσωστρεφείς αντιπαραθέσεις.

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Παράλληλα, άσκησε κριτική στο αποτέλεσμα της πρόσφατης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι το κείμενο που προέκυψε «δεν δίνει ακόμα εχέγγυα» για τη συνέχεια του κόμματος με όρους ενότητας και προγραμματικής σύγκλισης. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη για «ενωτικά ψηφοδέλτια», υποστηρίζοντας ότι μόνο μέσα από τέτοιες διαδικασίες μπορεί να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών.

Η κ. Δούρου στάθηκε και στο ζήτημα της απαξίωσης της πολιτικής, επισημαίνοντας ότι αυτή τροφοδοτείται τόσο από εξωγενείς παράγοντες όσο και από εσωτερικές πρακτικές. «Η απαξίωση της πολιτικής τρέφεται», ανέφερε, κάνοντας λόγο για συμπεριφορές που απομακρύνουν τους πολίτες από τη συμμετοχή.

Αναφερόμενη στις δημοσκοπικές επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε ότι η συζήτηση δεν μπορεί να εξαντλείται στα ποσοστά, αλλά οφείλει να επικεντρώνεται στις πολιτικές θέσεις και το κοινοβουλευτικό έργο. Όπως είπε, «βάλαμε μπροστά τις δημοσκοπήσεις και αφήσαμε μετά τα πρόσωπα και τις πολιτικές», σημειώνοντας ότι η καθίζηση των ποσοστών απαιτεί πολιτική ανάλυση και όχι απλουστευτικές εξηγήσεις.

Σε ό,τι αφορά τις ευθύνες για την κατάσταση του κόμματος, τόνισε ότι αυτές δεν βαραίνουν έναν μόνο παράγοντα, αλλά δεν κατανέμονται και ισότιμα. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης με τους πολίτες και η επιστροφή σε μια πολιτική που υπηρετεί συλλογικούς στόχους, ενώ αναφερόμενη στου συναδελφούς της που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖα, σημείωσε πως η μεταφορά έδρας είναι παραβίαση της λαϊκής βούλησης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η κα Δούρου έκανε λόγο για διαρροές από το εσωτερικό του κόμματος με αποτέλεσμα στο τέλος να χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ απάντησε αρνητικά στα σενάρια περί κοινής ομάδας με Παππά και Πολάκη.

Κλείνοντας, επανέλαβε την προσήλωσή της στον ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθαρίζοντας ότι παραμένει στο κόμμα και στηρίζει την προοπτική ενότητας, απορρίπτοντας σενάρια μετακίνησης και τονίζοντας πως θα είναι υποψήφια με το ενωτικό ψηφοδέλτιο. Όπως σημείωσε, στόχος είναι «να μην μπαίνει το προσωπικό πάνω από το συλλογικό», δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ανιδιοτελούς στάσης από τα στελέχη του πολιτικού χώρου.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)