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Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στα «χαρακώματα» της Κουμουνδούρου με τα «στρατόπεδα» να έχουν λάβει ξεκάθαρες θέσεις όπως αποτυπώνονται κατά την εξέλιξη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Το «σύνθημα» – και μήνυμα μαζί – στήριξης της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα έδωσε ο Σωκράτης Φάμελλος από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. «Είμαστε Δίπλα ή Απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα;» έθεσε το ερώτημα ο Σωκράτης Φάμελλος κατά την εισήγηση του και συνέχισε λέγοντας πως «σε αυτό το ερώτημα, εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη και δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για “plan B”. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες, δίπλα όπως είναι ο αριστερός προοδευτικός τρόπος σκέψης».

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Κοινό μέτωπο Παππά, Πολάκη, Δούρου

Απέναντι στη πρόταση της ηγεσίας βρίσκονται οι Νίκος Παππάς, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου, οι οποίοι κατέθεσαν κοινή τροπολογία, με τρία ακόμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. «Τα σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής της λειτουργίας μας απορρίπτονται κατηγορηματικά ως ανιστόρητα και προσβλητικά» σημειώνουν, μεταξύ άλλων, τα έξι μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, προτείνοντας την υιοθέτηση ενός οδικού χάρτη «για την ακύρωση της απομόνωσης και της δημοσκοπικής κατάρρευσης». Επίσης η πρόταση τους περιλαμβάνει τη συγκρότηση «στρογγυλού τραπεζιού» συντεταγμένων δυνάμεων για τη διαμόρφωση κοινού προγράμματος, διάταξης μάχης και την κοινή εκλογική κάθοδο και στο πλαίσιο αυτό ζητείται η άμεση επαφή με τους Νίκο Κοτζιά, τη Λούκα Κατσέλη, τον Αλέξη Τσίπρα, τη Νέα Αριστερά και στελέχη που συμπορεύτηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019. Σε αυτό το πλαίσιο προτείνουν, ακόμη, τη συγκρότηση Εκτελεστικού Γραφείου που θα αναλάβει την υλοποίηση του Οδικού Χάρτη καθώς και τριών ακόμη επιτροπών: α) Επιτροπή ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότησης προοδευτικού πόλου, β) Επιτροπή προγράμματος και γ) Εκλογική οργανωτική επιτροπή. Το κείμενο της τροπολογίας υπογράφουν οι: Τρύφων Αλεξιάδης, Ρένα Δούρου, Φωτεινή Καρυστινάκη, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Νίκος Παππάς και Παύλος Πολάκης.

Φάμελλος: Στεκόμαστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα

Το «σύνθημα» – και μήνυμα μαζί – στήριξης της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα έδωσε Σωκράτης Φάμελλος από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Είμαστε Δίπλα ή Απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα;» έθεσε το ερώτημα ο Σωκράτης Φάμελλος κατά την εισήγηση του και συνέχισε λέγοντας πως «σε αυτό το ερώτημα, εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη και δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για “plan B”. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες, δίπλα όπως είναι ο αριστερός προοδευτικός τρόπος σκέψης».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενος στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, τόνισε πως «σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά», προσθέτοντας πως «σε αυτό το νέο πλαίσιο, με αυτά τα νέα δεδομένα, σας καλώ να εργαστούμε για αυτή την επιλογή. Να εργαστούμε και να συμμετέχουμε σε μία δυναμική, πλατιά, σύγκλιση ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων και συλλογικοτήτων. Που θα εκφραστεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές».

Ο Σωκράτης Φάμελλος, αναφερόμενος στο νέο πολιτικό εγχείρημα Τσίπρα, τόνισε πως «την οποία σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουμε αντιπαραθετικά, κάτι που θα ήταν στρατηγικό λάθος. Πώς θα μπορούσαμε άλλωστε να δούμε αντιπαραθετικά μια πρωτοβουλία που μπορεί να ενισχύσει τη δυναμική του προοδευτικού χώρου και την προοπτική να νικήσει τη δεξιά και να δώσει προοδευτική διακυβέρνηση;».

Σε αυτό το πλαίσιο Σωκράτης Φάμελλος έκλεισε κάθε σενάριο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως «έχουμε πολύτιμη εμπειρία από τις ενωτικές μετεξελίξεις της Αριστεράς. Και μέσα από τη ιστορική συνέχεια και τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, δίνουμε και μία καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσης του κόμματός μας».

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Παππάς: «Συντεταγμένη πορεία προς την εκλογική ενότητα, την πολιτική συνεργασία; Ή ατομικές μετακινήσεις;»

«Το πραγματικό δίλημμα είναι: Συντεταγμένη πορεία προς την εκλογική ενότητα, την πολιτική συνεργασία; Ή ατομικές μετακινήσεις; Όπου στελέχη και βουλευτές θα προσχωρούν κατά μόνας σε ένα νέο πολιτικό φορέα, αφήνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ να απονεκρωθεί; Να επιλέξουμε το πρώτο. Γιατί η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από νέους κατακερματισμούς», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Παππάς στην ομιλία του στην κεντρική επιτροπή.

«Το κείμενο της πλειοψηφίας της Πολιτικής Γραμματείας δεν περιγράφει κανένα σχέδιο δράσης για τον ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα, δεν περιγράφει πολιτικές πρωτοβουλίες, δεν περιγράφει οργανωτικές πρωτοβουλίες, δεν περιγράφει διαδικασίες συνεργασίας, δεν περιγράφει καν πώς θα λειτουργήσει το κόμμα μέχρι τις επόμενες εκλογές» σημείωσε ο Νίκος Παππάς. «Αυτό δεν είναι σχέδιο πολιτικής επανεκκίνησης. Είναι σχέδιο πολιτικής αναμονής και αυτοακύρωσης», πρόσθεσε και έθεσε το ερώτημα: «Πώς μπορούμε να συζητάμε για στήριξη ενός άλλου πολιτικού φορέα όταν δεν υπάρχει συμφωνία, δεν υπάρχει κοινό πρόγραμμα, δεν υπάρχει θεσμικός διάλογος και δεν υπάρχει καν επίσημη συζήτηση, δεν υπάρχει καν επαφή;».

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Πολάκης: «Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι»

«Το δίλημμα δεν είναι αν θα είμαστε δίπλα ή απέναντι στον Τσίπρα. Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι» σημείωσε ο Παύλος Πολάκης κατά την ομιλία του. Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της συντεταγμένης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ «που είναι ένα ιστορικό κόμμα, με ιδεολογικά ρεύματα και κινήματα, που έγινε κυβερνώσα αριστερά», αναφέροντας πώς ο ΣΥΡΙΖΑ ερχεται από μακριά και έχει και δρόμο και λέγοντας πως «εγώ δεν συμφωνώ στην πορεία ρευστοποίησης. Να γίνει ένα στρογγυλό τραπέζι και να καλέσουμε συντεταγμένα όχι ατομικά».