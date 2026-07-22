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Την απόφασή τους να μην παραστούν στη δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου για την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας, γνωστοποίησαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με επιστολή της Ρένας Δούρου, νέας επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα.

Όπως επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, στην επιστολή της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένας Δούρου, η εκδήλωση πόρρω απέχει από τον σκοπό του ουσιαστικού αναστοχασμού για τη δημοκρατία, τους θεσμούς και τη συλλογική ιστορική μνήμη, από τη στιγμή που μετέχουν σε αυτή νοσταλγοί της χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας.

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«Η παρουσία τους, που βαίνει αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια στην εκδήλωση, μόνο τη Δημοκρατία δεν τιμά. Αντιθέτως, προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων της δικτατορίας, των βασανισμένων, των πραγματικών αντιστασιακών που φυλακίστηκαν και εξορίστηκαν. Προσβάλλει τους δημοκρατικούς αγώνες του λαού μας», σημειώνει στην επιστολή της η Ρένα Δούρου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως σημειώνεται, «με αίσθηση ευθύνης απέναντι σε αυτούς τους αγώνες, επιλέγει να τους τιμήσει με την παρουσία της σε ιστορικούς τόπους μνήμης του αντιδικτατορικού αγώνα, εκεί όπου παραμένει ζωντανή η μνήμη της αντίστασης απέναντι στη χούντα των συνταγματαρχών, εκεί όπου η συλλογική μνήμη αντιστέκεται στη λήθη και στις βολικές εξισώσεις».