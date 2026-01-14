Γράφει ο Τέρενς Κουίκ

Συνάντηση που σίγουρα θα προκαλέσει πολλές ερμηνείες αναλύσεις και σχόλια πραγματοποιήθηκε σε προεδρικό μέγαρο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνάντησε τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή.

Με μία λιτή, ολιγόλογη ανακοίνωση αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της προεδρίας, αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της χώρας.

Σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα είναι γνωστά, είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, που ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας διαβαίνει το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου για μιά συνάντηση υψηλού επιπέδου, η οποία μάλιστα δεν είχε ανακοινωθεί. Και μακριά από τις τηλεοπτικές κάμερες και τους δημοσιογράφους, γενικά. Μόνο μία φωτογραφία δόθηκε στη δημοσιότητα.

Να επισημανθεί ότι είναι πολλά τα γεγονότα που τον τελευταίο καιρό έχουν απασχολήσει το Δημόσιο λόγο του Κώστα Καραμανλή και μάλιστα με μια επικριτική ρητορική ως προς τους κυβερνητικούς χειρισμούς

