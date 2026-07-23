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«Ένα “ευχαριστώ” για την κάλυψη όσων συνέβησαν νυχθημερόν σαν να ήταν οι.. αμερικανικές εκλογές» είπε η Ρένα Δούρου, νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κερνώντας σοκολατάκια τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και λέγοντας «σας έφερα γλυκά για να σας γλυκάνω για αυτά που σας έχουμε κάνει τους τελευταίους πολλούς πολλούς μήνες».

Περιγράφοντας την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει δεχτεί ισχυρό πλήγμα με τα κύματα αποχωρήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων, η Ρένα Δούρου τόνισε πως «το “βαζουμε μπροστά ρόλους και πρόσωπα”, αυτό τελείωσε το περασμένο Σάββατο». Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα όταν ρωτήθηκε για την επικοινωνία που είχε νωρίτερα, όπως έγινε γνωστό, με τον Νίκο Κοτζιά, η Ρένα Δούρου σημείωσε πως «δεν θα μπορούσα να μην μιλάω με τον Νίκο Κοτζιά, ταλαιπωρήθηκε αρκετά, δεδομένου του πολιτικού μεγέθους του», αφήνοντας μια αιχμή εκεί για την προηγούμενη περίοδο του κόμματος καθώς είπε: «Γιατί ταλαιπωρήθηκε; Επειδή είχαμε πάρει συνεδριακή απόφαση και δεν υλοποιήθηκε ποτέ».

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Καθώς οι δημοσιογραφικές πληροφορίες φέρνουν την Νίνα Κασιμάτη να αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και να οδεύει στο ΠΑΣΟΚ, η Ρένα Δούρου, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα ανέφερε πως έχει υπάρξει μεταξύ τους επικοινωνία, πως αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Κύπρο και πως «θα το συζητήσουμε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα». Πάντως η Ρένα Δούρου δεν απέκλεισε να υπάρξουν προσθήκες στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ από ανεξάρτητους βουλευτές.

Όταν της ετέθη το ερώτημα για την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να μην βρεθεί αύριο στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο η Ρένα Δούρου παρέπεμψε και πάλι στις συλλογικές αποφάσεις. «Δεν είναι η δική μου προσωπική απόφαση, συζητήσαμε τι σημαίνει να παρευρεθούμε στο Προεδρικό. Αποφασίσαμε να τιμήσουμε τους τόπους κι όχι το γρασίδι και τις γαρίδες» είπε η νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε σχέση με το εάν προτίθεται να διατηρήσει τον Παύλο Πολάκη στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, μετά τη χθεσινή παρέμβαση του στην Ολομέλεια, η Ρένα Δούρου επέμεινε πως «έχουμε φύγει από τη λογική των προσώπων».