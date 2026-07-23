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Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει ευρείες συναινέσεις, ενώ το ΠΑΣΟΚ δηλώνει παρών μόνο σε συγκεκριμένα άρθρα, μεταθέτοντας τη συζήτηση για την επόμενη Βουλή.

Η πρόταση για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού φαίνεται πως αποσύρεται λόγω έντονων εσωκομματικών αντιδράσεων εντός του κυβερνώντος κόμματος.

Επιπλέον, εκφράζονται επιφυλάξεις για το μοντέλο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, αποκαλύπτοντας διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα, ακολουθούμενη από δεύτερη ψηφοφορία μετά τη θερινή διακοπή.

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Σε πεδίο σκληρής αντιπαράθεσης μετατρέπεται η Βουλή με φόντο την «μάχη» κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τις κρίσιμες αλλαγές στο Σύνταγμα. Η τριήμερη διαδικασία εντός του κοινοβουλευτικού τερέν αναμένεται να αναδείξει βαθιές διαφωνίες, αλλά και τα οριακά περιθώρια για πολιτικές συναινέσεις τα οποία και αναζητούνται.

Σε αυτό το σκηνικό, η Ολομέλεια αναμένεται να είναι το επίκεντρο μιας σκληρής αντιπαράθεσης με έντονα χαρακτηριστικά πόλωσης με αφετηρία την πρόταση της ΝΔ για την Συνταγματική Αναθεώρηση και ενώ η «γαλάζια» πλειοψηφία δηλώνει έτοιμη να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την επίτευξη ευρύτερων – και απαιτούμενων – συναινέσεων.

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Το ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά του, διατηρεί επιλεκτική στάση, δηλώνοντας «παρών», κατά την συζήτηση στην διακομματική επιτροπή αναθεώρησης του Συντάγματος μόνο σε άρθρα όπου έχει καταθέσει αντιπροτάσεις, με βασικά σημεία αναφοράς την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και την ποινική ευθύνη των υπουργών. Σύμφωνα με τη γραμμή που έχει χαράξει η Χαριλάου Τρικούπη, η συναίνεση δεν μπορεί να δοθεί σήμερα και σε αυτή τη Βουλή αλλά «πηγαίνει» για την επόμενη Βουλή. Το κυβερνητικό στρατόπεδο, από την πλευρά του, κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση για μικροπολιτικά παιχνίδια και για αδυναμία συμβολής σε μεταρρυθμίσεις που κρίνονται αναγκαίες.

Ασυμβίβαστα οι «γαλάζιοι» απέναντι στο… ασυμβίβαστο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το ζήτημα του ασυμβίβαστου μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Κατά την συζήτηση στην διακομματική επιτροπή αναθεώρησης του Συντάγματος είχε φανεί το… δύσκολο της πρότασης που αρχικά προωθήθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου και από τα αρμοδιότερα χείλη όλων εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου, αυτά του πρωθυπουργού.

Υπενθυμίζεται πως στο ρεπορτάζ εκείνης της συνεδρίασης η HuffPost μίλαγε για «παφλασμό εσωκομματικής αντίδρασης» και σημείωνε επί λέξει: «Ενστάσεις, διαφωνίες, έντονα “βαμμένες” με «γαλάζιο» χρώμα. Αυτόν τον “παφλασμό” εσωκομματικής αντίδρασης, στην συζήτηση εντός της επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης προκαλεί η πρόταση της ΝΔ για θέσπιση ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή, με αντικατάσταση του υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσο συμμετέχει στο υπουργικό συμβούλιο».

Ο «παφλασμός» μετατράπηκε σε… «κύμα αντίδρασης» μετά από όλα όσα καταγράφηκαν στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ και όλα, πλέον, δείχνουν πως η συγκεκριμένη πρόταση βρίσκεται σε διαδικασία απόσυρσης από την «γαλάζια» πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης.

Όπως έλεγε, μάλιστα, χαρακτηριστικά σε ένα μεγάλο πηγαδάκι – από αυτά που στήνονται στο άψε-σβήσε στους διαδρόμους της Βουλής – «γαλάζιο» κορυφαίο στέλεχος που βρέθηκε από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα στις διεργασίες της διακομματικής επιτροπής για τις αλλαγές στο Σύνταγμα – «καλύτερα να… ξε-υπογράψουμε την πρόταση για το ασυμβίβαστο, παρά αυτή να καταψηφιστεί στην ψηφοφορία».

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Επιφυλάξεις, μάλιστα, έχουν καταγραφεί και διατυπωθεί με σαφή τρόπο και για άλλα άρθρα, όπως εκείνο που αφορά το μοντέλο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις στο «γαλάζιο» στρατόπεδο.

Η διαδικασία

Η πρώτη, απαιτούμενη, ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης συζήτησηςκαι ένα μήνα αργότερα, μετά την ολιγοήμερη θερινή ανάπαυλα, η δεύτερη ψηφοφορία, όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα. Όσα άρθρα συγκεντρώσουν 151 ψήφους στην παρούσα, προτείνουσα, Βουλή, θα χρειαστούν αυξημένη πλειοψηφία 180 ψήφων για να εγκριθούν από την επόμενη, αναθεωρητική, Βουλή.

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