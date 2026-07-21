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Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως χαρακτήρισε τη ρύθμιση ως αποκατάσταση μιας κοινωνικής αδικίας που θα ενισχύσει τους δικαιούχους.

Πάνω από 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου θα δουν τη σύνταξή τους να διπλασιάζεται, λαμβάνοντας το ποσό εφ’ όρου ζωής.

Η τροπολογία αναμένεται να τύχει ευρείας διακομματικής αποδοχής, παρά τις επιμέρους πολιτικές αντιπαραθέσεις που εκφράστηκαν κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια.

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Η κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χηρείας ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή με την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως να μιλά για την αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας, ενώ η τροπολογία αναμένεται να τύχει διακομματικής αποδοχής.

«Καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου» τόνισε η Νίκη Κεραμέως, λέγοντας, παράλληλα, πως «ήταν διάταξη σκληρή, που χτυπούσε τους ανθρώπους στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής τους. Είχαν χάσει τον άνθρωπο τους και αγωνιούσαν για την επιβίωσή τους».

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Με τη ρύθμιση, όπως είπε η υπουργός Εργασίας «χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χηρείας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομηρίας, αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου και ενισχύεται η προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους».

Η Νίκη Κεραμέως επεσήμανε πως με την τροπολογία καταργείται η περικοπή των κύριων συντάξεων χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας από το 70% στο 35%, λέγοντας πως υπάρχουν 8.500 συνταξιούχοι χηρείας του Δημοσίου που έχουν υποστεί την περικοπή, οι οποίοι, στο τέλος Αυγούστου, θα δουν την κύρια σύνταξη χηρείας που λαμβάνουν να διπλασιάζεται, και θα λαμβάνουν εφ’ όρου ζωής τη διπλάσια αυτή σύνταξη.

«Καλώς ήρθατε και ας αργήσατε. Είναι ημέρα δικαίωσης για εμάς σήμερα», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, υπενθυμίζοντας πως όταν το κόμμα του ζητούσε με επιμονή την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χηρείας, η ΝΔ μιλούσε για «πράσινα λεφτόδεντρα».

«Μαζευτείτε! Εσείς τσακίσατε τους μισθούς και κόψατε τις συντάξεις. ΝΔ και ΠΑΣΟΚ μαζί με το τρίτο μνημόνιο του Τσίπρα» τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, ενημερώνοντας πάντως πως το κόμμα του – παρά τις επιμέρους ενστάσεις και παρατηρήσεις – θα υπερψηφίσει την κυβερνητική ρύθμιση.

Η Νίκη Κεραμέως καταλόγισε στο ΠΑΣΟΚ «αγωνία» προκειμένου να «πιστωθεί κάτι», τονίζοντας εκ νέου στην Ολομέλεια πως η κυβερνητική ρύθμιση δεν ήρθε νωρίτερα, λόγω των νομικών προβλημάτων, αλλά και της έλλειψης χρημάτων. «Θέλω να πιστεύω πως το ΠΑΣΟΚ και όλα τα κόμματα της Βουλής θα ψηφίσουν θετικά» σημείωσε η υπουργός Εργασίας.