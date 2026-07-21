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Οι βουλευτές καταγγέλλουν υπέρογκες προμήθειες, παραπλανητική διαφήμιση και χειραγώγηση της αγοράς, που πλήττουν τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων.

Οι ερωτώντες ζητούν από την κυβέρνηση να εξετάσει τη θέσπιση πλαφόν στις προμήθειες και τη λήψη νομοθετικών πρωτοβουλιών για τον περιορισμό αυτών των πρακτικών.

Παράλληλα, αναζητούν τρόπους αξιοποίησης της έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την οριστική εξάλειψη των φαινομένων που στρεβλώνουν τον υγιή ανταγωνισμό.

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Όχι ένας, όχι δυο, ούτε τρεις, αλλά 15 βουλευτές της ΝΔ ζητούν με ερώτηση τους προς τους υπουργούς Τάκη Θεοδωρικάκο και Όλγα Κεφαλογιάννη την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών από της ηλεκτρονικές πλατφόρμες ταξιδιωτικών πρακτορείων (Online Travel Agencies – OTAs).

Οι «15» τονίζουν στην ερώτηση τους προς τους δυο αρμόδιους υπουργούς πως οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, οι οποίοι χρησιμοποιούν κατά κόρον online ταξιδιωτικά πρακτορεία, «αντιμετωπίζουν συνθήκες ασφυκτικού ελέγχου της αγοράς» από τις εν λόγω πλατφόρμες, οι οποίες έχουν προκαλέσει την αντίδραση των θεσμικών φορέων του κλάδου, που αναδεικνύουν μια σειρά από πρακτικές που στρεβλώνουν τον υγιή ανταγωνισμό.

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Οι 15 βουλευτές της ΝΔ που συνυπογράφουν την ερώτηση εκτός του Σπύρου Κυριάκη, βουλευτή Πρέβεζας που ανέλαβε την σχετική πρωτοβουλία, είναι οι Θανάσης Λιούτας, Περικλής Μαντάς, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Λευτέρης Κτιστάκης, Θανάσης Σταυρόπουλος, Μαρία Κεφάλα, Γιώργος Βρεττάκος, Λευτέρης Αυγενάκης, Μάρκος Καφούρος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Αγγελική Δεληκάρη, Βασίλης Γιόγιακας, Βασίλης Υψηλάντης και Φίλιππος Φόρτωμας.

Στην ερώτηση τους κάνουν ειδική αναφορά στη διερεύνηση της υπόθεσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία εξετάζει καταγγελίες για πιθανή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση δέσμη προτεινόμενων δεσμεύσεων.

Μεταξύ των ζητημάτων που θέτουν στην ερώτηση τους οι «15» σημειώνουν πως παρά τη σχετική έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, οι τουριστικές επιχειρήσεις πλήττονται από τις «υπέρογκες» προμήθειες μεσιτείας, τις «επιθετικές» και «παραπλανητικές» διαφημιστικές τακτικές, καθώς και τις ψηφιακές πρακτικές «χειραγώγησης».

Σε αυτό το πλαίσιο οι «15» της ΝΔ ρωτούν τους συναρμόδιους υπουργούς Ανάπτυξης και Τουρισμού, εάν προτίθενται να λάβουν νομοθετικές πρωτοβουλίες για τον περιορισμό ή τη θέσπιση πλαφόν στο ποσοστό της προμήθειας μεσιτείας, καθώς και εάν υπάρχει πρόθεση ρύθμισης για την παρακράτηση ποσοστού προμήθειας μεσιτείας από τους ΟΤΑ.

Επιπλέον, οι «15» ζητούν να πληροφορηθούν εάν η αρμόδια Γενική Γραμματεία Εμπορίου προτίθεται να προβεί σε ενέργειες για την πάταξη των επιθετικών διαφημιστικών τακτικών που εφαρμόζονται εις βάρος πολιτών και τουριστών, αλλά και πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει το υπουργείο τα αποτελέσματα της διαβούλευσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού ώστε να διασφαλιστεί η μόνιμη εξάλειψη των αθέμιτων πρακτικών αυτών των τουριστικών πλατφορμών.