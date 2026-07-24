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Οι δυο νέοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έδωσαν πολιτικό όρκο με τον αντιπρόεδρο της Βουλής Θανάση Μπούρα να τους εύχεται «καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο σας».

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 11 βουλευτές, περιλαμβάνοντας τους Έλενα Ακρίτα, Ρένα Δούρου, Νίκο Παππά, Νίνα Κασιμάτη, Γιώργο Παπαηλιού, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, Χρήστο Γιαννούλη, Γιάννη Αμανατίδη, Παύλο Πολάκη, Θεοδώρα Ακριώτου και Γιάννη Καριπίδη, ενώ η Όλγα Γεροβασίλη έχει ανακοινώσει πως ανεξαρτητοποιείται και εκκρεμεί να αποστείλει και τυπικά τη σχετική επιστολή.

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Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου σε δήλωσή της επισήμανε:

«Καλωσορίζουμε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δύο σπουδαίους ανθρώπους, την Θεοδώρα και τον Γιάννη.

Οι ιδεολογικές τους ευαισθησίες, η συνέπειά τους στους αγώνες της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, αυτή τη στιγμή, είναι αναγκαίες όσο ποτέ.

Παλιά και νέα στελέχη αθροίζονται αυτή τη στιγμή στην πολιτική αντεπίθεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την πολιτική αλλαγή».