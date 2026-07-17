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Ο Παύλος Πολάκης άφησε αιχμές με μαντινάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπονοώντας την πιθανή αποχώρησή του από τη διεκδίκηση της ηγεσίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Η Ρένα Δούρου παραμένει βασική υποψήφια για την ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, διατηρώντας προβάδισμα έναντι του Παύλου Πολάκη ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας του Σαββάτου.

Ο Παύλος Πολάκης είχε προηγουμένως ζητήσει από τη Ρένα Δούρου να αποσυρθεί συναινετικά, αίτημα το οποίο η ίδια δεν φαίνεται να έχει αποδεχθεί μέχρι στιγμής.

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Ο ΣΥΡΙΖΑ μικραίνει, αλλά η μάχη για το τιμόνι του μεγαλώνει. Και επειδή οι τελευταίες κρίσιμες αποφάσεις του κόμματος πέρασαν μέσα από ηλεκτρονικές οθόνες και συνεδριάσεις εξ αποστάσεως, η αρχηγία τείνει πλέον να εξελιχθεί σε… ΣΥΡΙΖΟzoomαρχηγία.

Ο Παύλος Πολάκης, πάντως, αρχίζει να δείχνει διατεθειμένος να εγκαταλείψει τη διεκδίκησή της αρχηγίας της ΚΟ. Από τα Σφακιά, αντί μιας επίσημης πολιτικής δήλωσης, επέλεξε τον γνώριμο κρητικό τρόπο: μια μαντινάδα με πολλούς αποδέκτες και ακόμη περισσότερες αιχμές.

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«Στράτα μου ίδια ήσουνα, κι ίδια πομένεις πάντα… και δεν χωρούν στον δρόμο μου των αλλωνών κουμάντα», ανέφερε στην ανάρτησή του, στέλνοντας παράλληλα χαιρετίσματα «σε όλους τους καλούς».

Για τους υπόλοιπους, η αναφορά του ήταν σαφώς λιγότερο φιλική. Υποστήριξε ότι δεν τον αγγίζουν όσα κάνουν, επειδή, κατά τη δική του διατύπωση, έχουν ήδη αποκαλύψει το πραγματικό πολιτικό και ηθικό τους ανάστημα. Και για να μην υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τις προθέσεις του, έκλεισε με κεφαλαία: «ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ». Χωρις να διευκρινίζει προς τα πού…

Το βλέμμα στην κάλπη του Σαββάτου

Η ανάρτηση έγινε λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και μία ημέρα πριν από τη νέα κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Το πρωί του Σαββάτου έχει προγραμματιστεί και η ψηφοφορία για την εκλογή νέου επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με βασικούς διεκδικητές τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου. Η τελευταία εμφανίζεται να διαθέτει προβάδισμα στους εναπομείναντες βουλευτές. Η επανένταξή του Πολάκη στην ΚΟ του επέτρεπε πλέον να είναι και τυπικά υποψήφιος, αλλά προφανώς πάτησε φρένο.

Θυμίζουμε ότι ο ίδιος είχε ήδη ζητήσει από τη Ρένα Δούρου να αποσυρθεί συναινετικά, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να κρατήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Εκείνη, όμως, δεν φαίνεται διατεθειμένη να του παραχωρήσει τον δρόμο.

Έτσι, μετά τις άδειες καρέκλες, τις αποχωρήσεις και τις απαρτίες μέσω Zoom, στον ΣΥΡΙΖΑ ήρθε η ώρα των σφακιανών μαντινάδων. Το αν ο Πολάκης θα φτάσει με αυτές μέχρι την αρχηγία ή αν θα μείνει μόνο με το «θα συνεχίσουμε», θα φανεί σαββατιάτικα.