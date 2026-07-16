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Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι αποχωρήσεις βουλευτών από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Στη μακρά λίστα προστίθεται πλέον και η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου, η οποία απέστειλε επιστολή ανεξαρτητοποίησης στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Είχαν προηγηθεί οι Κατερίνα Νοτοπούλου και Γιώργος Καραμέρος που παρέδωσαν την έδρα, ο Συμεών Κεδίκογλου που ανακοίνωσε πως παραιτείται του βουλευτικού αξιώματος και οι Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρήλος, Γιώργος Ψυχογιός, Αλέξανδρος Μεικόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη που ανεξαρτητοποιήθηκαν.

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