Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι αποχωρήσεις βουλευτών από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Στη μακρά λίστα προστίθεται πλέον και η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου, η οποία απέστειλε επιστολή ανεξαρτητοποίησης στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.
Είχαν προηγηθεί οι Κατερίνα Νοτοπούλου και Γιώργος Καραμέρος που παρέδωσαν την έδρα, ο Συμεών Κεδίκογλου που ανακοίνωσε πως παραιτείται του βουλευτικού αξιώματος και οι Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρήλος, Γιώργος Ψυχογιός, Αλέξανδρος Μεικόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη που ανεξαρτητοποιήθηκαν.