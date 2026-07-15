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Επικοινωνία με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλο Ξανθόπουλο, που είχε την πρωτοβουλία πρόσκλησης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας είχε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελλος, όπου του εξέφρασε την έντονη διαφωνία του για το γεγονός πως προηγείται η εκλογή γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της εκλογής προέδρου ΚΟ, που – σύμφωνα με τον παραιτηθέντα πρόεδρο του κόμματος – αποτελεί την μείζονα πολιτική προτεραιότητα και υποχρέωση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Σωκράτης Φάμελλος του επισήμανε πως το να τεθεί εκλογή γραμματέα ΚΟ, με στόχευση να επιστρέψει ένας ανεξάρτητος βουλευτής στην ΚΟ, ώστε να είναι υποψήφιος πρόεδρος, είναι απαράδεκτη μεθόδευση σε αντίθεση με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τον κανονισμό της Βουλής, άλλα και με τις αξίες της Αριστεράς.

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Ο Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε, μάλιστα, πως δεν θα συμμετέχει στη συνεδρίαση της ΚΟ, ώστε να μην νομιμοποίησει «αυτή την απαράδεκτη μεθόδευση», η οποία έπεται επιλογών των τελευταίων ημερών που έχουν προσβάλλει το κόμμα και τα μέλη του.