Σε ροντέο εξελίχθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Διάσκεψη των Προέδρων με τον χρονοκόφτη επάνω στο τραπέζι της συνεδρίασης. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε ιδιαίτερα έντονα, όπως λέγεται, μπροστά στις επικείμενες αλλαγές και η συνεδρίαση εξελίχθηκε σε έναν άγριο καβγά μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και της Ντόρας Μπακογιάννη, ενώ μπλέχτηκε με πυροσβεστικό τρόπο η Ολγα Γεροβασίλη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ζωή Κωνσταντοπούλου προχώρησε σε ευθεία επίθεση κατά της Ντόρας Μπακογιάννη αναφερόμενη στην Siemens αλλά και το τροχαίο έξω από τη Βουλή. Η Ντόρα Μπακογιάννη την κοίταξε επίμονα, όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες, και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σήκωσε το κινητό της τηλέφωνο για να καταγράψει αυτή την εικόνα.

Σε εκείνο το σημείο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επενέβη η Όλγα Γεροβασίλη. «Αυτό είναι απαράδεκτο. Τι είναι αυτά τα πράγματα; Αυτό είναι επίθεση. Να βγάζουμε φωτογραφίες μέσα στη Διάσκεψη;», λέγεται ότι είπε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. «Τέτοια είσαι κι εσύ. Τους καλύπτεις» αντέδρασε έντονα η Ζωή Κωνσταντοπούλου προς την πλευρά της Όλγας Γεροβασίλη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η Ντόρα Μπακογιάννη χαρακτήρισε «υστερική» την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας που με την σειρά της συνέχισε να επιτίθεται προς τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης φωνάζοντας πως «ξεπλένουν» την κυβέρνηση, ενώ, όπως λέγεται, ακούστηκε να μιλά και για «φασίστες». Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για επίθεση προς το ΚΚΕ αλλά και την Νέα Αριστερά με την Πέτη Πέρκα να της απαντά πως «ο τρόπος σας πολλές φορές δεν μας αφήνει να σας στηρίξουμε».

Μετά το επεισόδιο η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε δηλώσεις της χαρακτήρισε ως «Μαρία Αντουανέτα» την Ντόρα Μπακογιάννη και σχολιάζοντας τον χρονοκόφτη έκανε λόγο για «φασιστική πρωτοβουλία με την ανοχή της αντιπολίτευσης που έριξε νερό στο μύλο της λογοκρισίας».

Οι αλλαγές στον χρονοκόφτη

Με βάση την πρόταση του προεδρείου της Βουλής θα υπάρξει πλέον ανοχή 25% σε όλους τους ομιλητές και στη συνέχεια θα «επεμβαίνει» ο «χρονοκόφτης». Αυτό θα σημαίνει πως το μικρόφωνο του ομιλητή θα κλείνει και το τηλεοπτικό πλάνο θα μεταφέρεται από το βήμα ή το έδρανο σε γενικό πλάνο της Ολομέλειας. Σημειώνεται ακόμα πως με τις αλλαγές που αναμένεται να ψηφιστούν οι υπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί θα μπορούν να ζητούν το λόγο έως και 3 φορές την ημέρα στη συζήτηση, ενώ όποιος φέρει διπλή ιδιότητα δεν θα μπορεί να την επικαλείται έτσι ώστε να λαμβάνει τον λόγο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που θα τεθεί σε πρώτη φάση, οι εισηγητές και οι αγορητές, αντί για 22 λεπτά, με την ανοχή θα έχουν πλέον 28 λεπτά, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αντί για 21 λεπτά θα έχουν έως και 27 λεπτά, οι βουλευτές αντί για 7 λεπτά θα έχουν 9 λεπτά, οι πρόεδροι ΚΟ με 50 ή περισσότερους βουλευτές αντί για 20 λεπτά, θα έχουν 25 λεπτά, οι πρόεδροι ΚΟ με λιγότερους από 50 βουλευτές αντί για 15 λεπτά, θα έχουν πλέον 19 λεπτά και οι αρμόδιοι υπουργοί αντί για 10 λεπτά θα έχουν 13 λεπτά.