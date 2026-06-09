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Έφτανε ένα μόνο ερώτημα του Μάκη Βορίδη που «στόχευε» στις πτέρυγες στα δεξιότερα της ΝΔ για να «πάρει μπροστά» το γαϊτανάκι της πολιτικής σύγκρουσης κατά την συζήτηση του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στη Βουλή. Ο «γαλάζιος» βουλευτής θέλοντας να στηλιτεύσει την απουσία, κατά την άποψη του, προτάσεων σε σχέση με την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού έθεσε το ερώτημα «θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε;», καλώντας τα έδρανα που βρίσκονται πολιτικά στα δεξιότερα της ΝΔ να τοποθετηθούν για τους χειρισμούς του Λιμενικού με επίκεντρο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη.

«Η αποτροπή, αν έχω χερσαία σύνορα γίνεται με τον φράχτη. Αν έχω θαλάσσια σύνορα με εγγύτητα συνοριακή γίνεται με συνεννόηση των λιμενικών αρχών. Τα κάναμε αυτά. Μπορείτε να πείτε τι γίνεται αν έχουμε 300 χιλιόμετρα θάλασσα;», είπε ο Μάκης Βορίδης, σχολιάζοντας, παράλληλα, πως οι «επικίνδυνες» ιδέες «πρέπει να αποκρούονται» και η ΝΔ είναι εκείνη που το πράττει «πιο αποτελεσματικά» σε σχέση με την Αριστερά, η οποία καταλήγει να τις «ενισχύει».

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Τα όσα υποστήριξε ο Μάκης Βορίδης «σήκωσαν» κύματα αντιδράσεων από την πλευρά της αντιπολίτευσης. «Η υγειονομική ζώνη που υπήρχε μεταξύ δεξιάς και ακροδεξιάς έχει καταργηθεί. Δεν μπορεί να ακούγεται εδώ μέσα το αν πρέπει να βουλιάξει η βάρκα. Είναι απαράδεκτο το ερώτημα. Προσβάλλει το Κράτος Δικαίου. Δεν μπορεί να ερωτάται η Βουλή εάν θα βουλιάξουμε μια βάρκα», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «ακροδεξιές κορώνες». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έστρεψε τα «βέλη» του προς το «γαλάζιο» στρατόπεδο κατηγορώντας την ΝΔ για «ακροδεξιό τείχος ρητορικής» προκειμένου, όπως υποστήριξε, να μη φανεί η αλήθεια, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι τη Ελλάδα «τιμωρείται» από τις άλλες χώρες της Ευρώπης για τις δευτερογενείς ροές.

Τον Μάκη Βορίδη υπερασπίστηκε με ένταση ο Δημήτρης Καιρίδης. «Ούτε αυτό μπορείτε να καταλάβετε. Ο Μάκης Βορίδης επιχείρησε να διαπομπεύσει τους ανερμάτιστους της ακροδεξιάς. Που μας λένε τι; Ότι 200 χιλιόμετρα από τη Λιβύη το Λιμενικό τι πρέπει να κάνει; Αυτό είναι το ερώτημα» υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, εξαπολύοντας επίθεση τόσο στην Ελληνική Λύση, όσο και στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ.

Στρέφοντας τα «πυρά» του προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο Δημήτρης Καιρίδης υποστήριξε πως «ο Αλέξης Τσίπρας έκανε πρώτος συμφωνία για εξωχώρια εξέταση ασύλου». Παράλληλα, σημείωσε πως η Συνθήκη της Γενεύης «υπογράφηκε για την προστασία των καταδιωκώμενων από τον κομμουνισμό», προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του ΚΚΕ.

«Είστε βαθύτατα ανιστόρητος όταν λέτε ότι συμφωνία της Γενεύης έγινε για να προστατευτούν από τους σοβιετικούς. Οι σοβιετικοί πρωτοστάτησαν στην συμφωνία της Γενεύης για να προστατευτούν. Η αναθεώρηση της ιστορίας είναι πολύ σκληρό πράγμα, οι λαοί είναι πεισματάρηδες και δεν αποδέχονται τον αντικομμουνισμό σας» τόνισε ο Νίκος Καραθανασόπουλος του ΚΚΕ προς την πλευρά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ.

«Μην τρέμετε κ. Καιρίδη, ο ανασχηματισμός έγινε, δεν έχετε θέση στο υπουργικό συμβούλιο, αφήστε τα αντικομμουνιστικά» ήταν το σχόλιο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη.

Ο Μάκης Βορίδης, πάντως, λαμβάνοντας εκ νέου τον λόγο μίλησε για «διαστρέβλωση» των λεγομένων του. «Αναφερόμενος σε συγκεκριμένες πτέρυγες, θέλησα να εξηγήσω τι ακριβώς εφαρμόζουμε με τα μέτρα αποτροπής, αλλά ότι δεν είναι δυνατόν να συζητάμε αν θα βουλιάζουμε βάρκες. Αυτό που είπα είναι ότι ακριβώς επειδή δεν πρέπει να εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές, ακριβώς γι’ αυτό το λόγο έχουν νόημα οι πολιτικές της κυβερνήσεως μας», σημείωσε ο Μάκης Βορίδης.