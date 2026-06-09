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H Κρήτη είναι η μόνη περιοχή της Ελλάδας που πιέζεται αυτή τη στιγμή, καθώς το πρώτο πεντάμηνο του 2026 οι αφίξεις έφτασαν τις 5.500, τόνισε ο Θάνος Πλεύρης μιλώντας στην Βουλή κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, που ενέκρινε πριν από λίγες ημέρες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ψηφίζεται σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής.

Συνολικά στη χώρα μας, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε στο Σώμα ο Θάνος Πλεύρης, οι μεταναστευτικές ροές είναι μειωμένες κατά 31%, ενώ η μείωση στο Αιγαίο είναι της τάξης του 65%. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τόνισε πως την περίοδο 2015-2019 οι μετανάστες που αφίχθησαν ήταν συνολικώς 1.215.280, ενώ επί διακυβέρνησης της ΝΔ μέχρι στιγμής είναι 197.651, ενώ για τις εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου, ανέφερε ότι το 2019 είχαν φτάσει τις 140.000 και σήμερα είναι 28.000. «Προφανώς αυτή η διαφορά, με τους ίδιους πολέμους να μαίνονται και με περισσότερους ακόμα, δείχνει την πολιτική που ακολούθησε η ΝΔ διαχρονικά» σημείωσε ο Θάνος Πλεύρης.

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Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου το μεγάλο στοίχημα αυτή την στιγμή είναι η αύξηση των επιστροφών λέγοντας πως «από την στιγμή που ψηφίστηκε ο νόμος “φυλακή ή επιστροφή” έχουμε αύξηση οικειοθελών αποχωρήσεων κατά 25%. Ήταν 850 μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος για να κλείσει το 2025 με 2.500. Το 2026 έχουμε ήδη 1.200 αιτήσεις οικειοθελών επιστροφών».