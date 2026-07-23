Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος παραδέχτηκε σε ακρόαση στη Βουλή ότι το σύστημα αυτόματης προστασίας των συρμών δεν λειτουργεί σήμερα.

Το σύστημα είναι εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο σε πολλά τμήματα του δικτύου, αλλά παραμένει ανενεργό τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών.

Η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη αμφισβήτησε τη διαδικασία διορισμού της νέας διοίκησης, υποστηρίζοντας ότι δεν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες επιλογής.

Παράλληλα, η βουλευτής άσκησε έντονη κριτική στον Χρήστο Παληό για το παρελθόν του και τη διπλή ιδιότητα που κατείχε την περίοδο 2019-2023.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε μια παραδοχή-σοκ υποχρεώθηκε ο Διευθύνοντας Σύμβουλος των «Σιδηροδρόμων Ελλάδος»: Το σύστημα αυτόματης προστασίας των συρμών (ETCS) δεν λειτουργεί σήμερα, τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, απαντώντας σε ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη κατά την ακρόαση των προτεινομένων για τον διορισμό του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των «Σιδηροδρόμων Ελλάδος» Χρήστο Παληό να διευκρινίσει πού λειτουργεί σήμερα το ETCS και, μετά την αρχική απάντηση ότι το σύστημα είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό, επέμεινε να πληροφορηθεί πού ακριβώς βρίσκεται σε λειτουργία αυτή τη στιγμή. Η απάντηση ήταν ότι «Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS», καθώς, όπως ανέφερε, είναι εγκατεστημένο, λειτουργικό και αδειοδοτημένο στα περισσότερα τμήματα και αδειοδοτείται στα υπόλοιπα, αλλά δεν λειτουργεί!

Advertisement

Advertisement

Υπενθυμίζεται πως το ETCS είναι το ευρωπαϊκό σύστημα σηματοδότησης και αυτόματης πέδησης, το οποίο παρακολουθεί συνεχώς την ταχύτητα και τη θέση των τρένων και μπορεί να επεμβαίνει αυτόματα, ακινητοποιώντας έναν συρμό σε περίπτωση παραβίασης ερυθρού σηματοδότη ή υπερβολικής ταχύτητας.

Παράλληλα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την επιλογή της νέας διοίκησης των «Σιδηροδρόμων Ελλάδος» εκτός της προβλεπόμενης από τον ν. 5026/23 διαδικασίας για τις διοικήσεις φορέων του Δημοσίου, «με βάση την παλιά και γνωστή μέθοδο των πολιτικών και κομματικών φίλων», όπως σημείωσε.

Η Μιλένα Αποστολάκη έκανε δε ειδική αναφορά στη διπλή ιδιότητα του κ. Παληού την περίοδο 2019-2023, τόσο ως Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ όσο και Συμβούλου Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας επί θητείας Κ. Αγοραστού. «Μένω έκπληκτη με την έλλειψη της ελάχιστης συντριβής ενός ανθρώπου με ένα τόσο βεβαρημένο βιογραφικό, ο οποίος αντί να αποσυρθεί από τα δημόσια πράγματα ύστερα από τόσες κραυγαλέες αποτυχίες και από από όσα ακολουθήσαν τη διπλή του θητεία, επιμένει και βρίσκει κομματική στήριξη για να παραμείνει σε αυτό το πεδίο» σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.