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«Η συναίνεση και η καλή θέληση προϋποθέτει αξιοπιστία. Και εσείς είστε απολύτως αναξιόπιστοι» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στην κυβέρνηση κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συγκρότηση της διακομματικής επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μίλησε για επικοινωνιακά και θεσμικά παιχνίδια της «γαλάζιας» κυβερνητικής πλειοψηφίας και κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ως «παντελώς αναξιόπιστη» και «βουτηγμένη στη διαφθορά».

«Αν πραγματικά πιστεύατε στις συναινέσεις και σε ένα γόνιμο διάλογο σε βάθος για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, θα το είχατε κάνει πριν από ενάμιση χρόνο. Δεν το κάνατε όμως γιατί κάνετε επικοινωνιακά και θεσμικά παιχνίδια» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στρέφοντας τα «πυρά» του προς τα κυβερνητικά έδρανα.

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Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δίνει συναίνεση μόνο στη δεύτερη Αναθεωρητική Βουλή, αφού προηγουμένως «έχει μιλήσει ο ελληνικός λαός», καθώς – όπως είπε- έτσι προστατεύεται η Συνταγματική Αναθεώρηση από μικροκομματικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες.

«Το ΠΑΣΟΚ δίνει συναίνεση μόνο στη δεύτερη – αναθεωρητική – Βουλή. Πρέπει να μιλήσει πρώτα ο λαός. Μόνο έτσι προστατεύεται η συνταγματική αναθεώρηση από τις δικές σας μικροκομματικές σκοπιμότητες. Το 2018 η ΝΔ έλεγε ότι δεν μπορεί να γίνει σοβαρή συνταγματική αναθεώρηση μέσα σε προεκλογικό κλίμα. Το 2026 μας λέει ότι μπορεί. Ποιος, λοιπόν, είχε δίκιο; Ο κ. Μητσοτάκης τότε ή ο κ. Μητσοτάκης τώρα; Αυτά είναι τα δείγματα της απόλυτης αναξιοπιστίας. Γι’ αυτό, λοιπόν, ο ελληνικός λαός δεν σας εμπιστεύεται» τόνισε, χαρακτηριστικά, ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής.