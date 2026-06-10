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Με ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα δύο μηνών θα πορευθεί η διακομματική επιτροπή που καλείται να εξετάσει τις προτεινόμενες αλλαγές από την ΝΔ στο Σύνταγμα. ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας κατέθεσαν, με την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια, τις ενστάσεις τους για το χρονικό πλαίσιο των δύο μηνών που δίνεται στην διακομματική επιτροπή συνταγματικής αναθεώρησης να υποβάλει την έκθεση της στο Σώμα.

Η επιτροπή θα αποτελείται από 42 βουλευτές

Από τη ΝΔ οι:

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1. Αθανασίου Χαράλαμπος

2. Βλάχος Γεώργιος

3. Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης)

4. Καιρίδης Δημήτριος

5. Καππάτος Παναγής

6. Καράογλου Θεόδωρος

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7. Κεφαλογιάννης Ιωάννης

8. Κτιστάκης Ελευθέριος

9. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος

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10. Κωτσός Γεώργιος

11. Μακρή Ζωή (Ζέττα)

12. Μάνη – Παπαδημητρίου Άννα

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13. Μηταράκης Παναγιώτης (Νότης)

14. Μπακογιάννη Θεοδώρα (Ντόρα)

15. Νικολακόπουλος Ανδρέας

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16. Οικονόμου Ιωάννης (Γιάννης)

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17. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος

18. Ράπτη Ζωή

19. Ρουσόπουλος Θεόδωρος (Θόδωρος)

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20. Σκυλακάκης Θεόδωρος

21. Στυλιανίδης Ευριπίδης

22. Συρίγος Ευάγγελος (Άγγελος)

23. Χαρακόπουλος ΜάξιμοςΑΔΑ: 08-0ΑΑ3

Από το ΠΑΣΟΚ οι:

24. Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)

25. Δουδωνής Παναγιώτης

26. Λιακούλη Ευαγγελία

27. Μάντζος Δημήτριος

28. Νικητιάδης Γεώργιος

Από τον ΣΥΡΙΖΑ οι:

29. Γαβρήλος Γεώργιος

30. Ξανθόπουλος Θεόφιλος

31. Παπαηλιού Γεώργιος

32. Ψυχογιός Γεώργιος

Από το ΚΚΕ οι:

33. Γκιόκας Ιωάννης

34. Δελής Ιωάννης

35. Κομνηνάκα Μαρία

Από την Ελληνική Λύση οι:

36. Φωτόπουλος Στυλιανός

37. Χήτας Κωνσταντίνος

Απο την Νίκη οι:

38. Ρούντας Γεώργιος

Από την Πλεύση Ελευθερίας οι:

39. Κωνσταντοπούλου Ζωή

Από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές:

40. Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)

41. Καραγεωργοπούλου Ελένη

42. Τζάκρη Θεοδώρα