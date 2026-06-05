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Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για να επιβάλλει φόρο υπεραξίας 15% στα κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, η χώρα μας δεν έχει αυτή τη στιγμή ένα σαφές και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τη φορολόγηση των ψηφιακών νομισμάτων, την ώρα που και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρούνται αποκλίσεις στα φορολογικά συστήματα των κρατών-μελών.

Σχέδιο της Ελλάδας να επιβάλει φόρο 15% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα

Παρ’ όλα αυτά, υψηλόβαθμο στέλεχος της κυβέρνησης αποκάλυψε στο Reuters πως το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή το αμέσως επόμενο διάστημα.

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«Στόχος είναι να ενταχθούν τα κρυπτονομίσματα στον φορολογικό κώδικα της χώρας», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Η φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων στις ευρωπαϊκές χώρες διαφέρει, από 8% στην Κύπρο έως 30% στη Γαλλία, και συνήθως επιβάλλεται επί των κεφαλαιακών κερδών.

REUTERS/Chris Helgren

Το κυβερνητικό σχέδιο επιβεβαιώθηκε και από δεύτερο αξιωματούχο που πρόσθεσε ότι τα πρώτα 500 ευρώ κερδών θα είναι αφορολόγητα. Ο φόρος δεν θα ισχύει για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων από ιδιώτες, αλλά θα ισχύει εάν η οντότητα που ασχολείται με την εξόρυξη είναι εγγεγραμμένη ως εταιρεία.

Και οι δύο αξιωματούχοι είπαν ότι είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί το μέγεθος της αγοράς κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα, καθώς η μεγάλη πλειονότητα των επενδυτών χρησιμοποιεί πλατφόρμες εκτός χώρας. Προς το παρόν δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για τα κρατικά έσοδα από τον νέο φόρο.