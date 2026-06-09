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Η οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ εξασφαλίζει πάντα κέρδη, ακόμη κι αν οι επενδυτές καταγράφουν απώλειες, καθώς ακολουθεί ένα συγκεκριμένο επενδυτικό μοντέλο. Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, η οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου έχει κατορθώσει να αποκομίσει κέρδη τουλάχιστον 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από επενδυτές, αφότου ο Τραμπ ανέλαβε ξανά την προεδρία και έχοντας αναλάβει ελάχιστο έως μηδενικό οικονομικό ρίσκο.

Η αυτοκρατορία crypto των Τραμπ

Στον αντίποδα βρίσκονται περίπου ένα εκατομμύριο επενδυτές, των οποίων οι καθαρές ζημίες ανήλθαν συνολικά σε 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη Απριλίου. Σε αυτούς τους επενδυτές περιλαμβάνονται ιδιώτες αγοραστές κρυπτονομισμάτων και μετοχών που συνδέονται με κρυπτονομίσματα, καθώς και όσοι επένδυσαν έμμεσα μέσω κεφαλαίων όπως τα ETFs που έχουν έκθεση σε κρυπτονομίσματα του Αμερικανού Προέδρου.

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The Trump family generated at least $2.3 billion in profit from their main crypto ventures, while more than a million investors had net losses totaling $2.3 billion, a Reuters examination finds https://t.co/N8DvTPc6SM @specialreports pic.twitter.com/sNjdaoSexs — Reuters (@Reuters) June 9, 2026

Η έρευνα του Reuters σχετικά με τα κέρδη του Τραμπ από τα κρυπτονομίσματα και τις ζημίες των επενδυτών βασίστηκε σε επανεξέταση αρχείων blockchain –δηλαδή μιας βάσης δεδομένων για συναλλαγές κρυπτονομισμάτων– χιλιάδων σελίδων εταιρικών εγγράφων, διαδικτυακών γνωστοποιήσεων από τις εταιρείες του Τραμπ και δημόσιων δηλώσεων της οικογένειας και των στελεχών των έργων τους, καθώς και σε συνεντεύξεις με στελέχη του κλάδου των κρυπτονομισμάτων.

Τον Ιανουάριο του 2025, σε μια περίοδο έντονης ευφορίας για την αγορά των κρυπτονομισμάτων και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμαζόταν να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, η Φατίμε Ελργκντάουι έμαθε από φίλο της ότι ο τότε εκλεγμένος πρόεδρος προωθούσε το δικό του ψηφιακό νόμισμα με το μήνυμα «GET YOUR $TRUMP NOW».

Η 29χρονη μηχανικός λογισμικού από τη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια θεώρησε ότι επρόκειτο για ισχυρή επενδυτική ευκαιρία και επένδυσε 2.000 δολάρια από τις αποταμιεύσεις της στο meme coin $TRUMP, ένα καθαρά κερδοσκοπικό κρυπτονόμισμα του οποίου η αξία καθορίζεται κυρίως από τη δημοσιότητα και τη δραστηριότητα στα social media.

«Αν ο Τραμπ έβαζε το όνομά του σε αυτό, τότε θα ήταν μια νόμιμη επένδυση», θυμάται ότι σκέφτηκε. Αντί όμως να δει την αξία της επένδυσής της να αυξάνεται, παρακολούθησε την κατάρρευσή της. Στα τέλη Μαΐου, τα $TRUMP που κατείχε άξιζαν λιγότερα από 120 δολάρια. Παράλληλα, η οικογένεια Τραμπ είχε ήδη αποκομίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις του συγκεκριμένου token, χωρίς να έχει επενδύσει ουσιαστικά δικά της κεφάλαια.

Τα τέσσερα βασικά εγχειρήματα

Το $TRUMP αποτελεί ένα από τα τέσσερα βασικά εγχειρήματα στον χώρο των κρυπτονομισμάτων που, σύμφωνα με το Reuters, εξελίχθηκαν σε ιδιαίτερα προσοδοφόρα για την οικογένεια Τραμπ, αλλά ζημιογόνα για χιλιάδες επενδυτές.

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Παρά τις διαφορές στη δομή και το μέγεθός τους, τα projects αυτά φαίνεται να ακολουθούν ένα επαναλαμβανόμενο σχήμα: η οικογένεια Τραμπ αναλαμβάνει ελάχιστο οικονομικό ρίσκο, οι Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ προωθούν ενεργά τα εγχειρήματα, ακολουθεί μαζική εισροή επενδυτών και σημαντικές αποδόσεις για την οικογένεια, ενώ στη συνέχεια οι τιμές των σχετικών assets καταρρέουν, αφήνοντας τους επενδυτές με τις ζημιές.

Reuters examined four Trump family crypto ventures and found a common template: The Trumps risked little up front, hyped the ventures and raked in money–all while many buyers lost big when prices later tanked https://t.co/i9nPKaMH2c @specialreports pic.twitter.com/SNPTyWSKHZ — Reuters (@Reuters) June 9, 2026

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, από την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία, η οικογένεια έχει αποκομίσει τουλάχιστον 2,3 δισ. δολάρια από επενδυτές μέσω αυτών των δραστηριοτήτων. Στην αντίθετη πλευρά, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο επενδυτές εμφανίζονται να έχουν καταγράψει έως το τέλος Απριλίου συνολικές καθαρές απώλειες περίπου 2,3 δισ. δολαρίων.

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