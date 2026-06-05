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Στη Βουλή διαβιβάστηκε δικογραφία κατά του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη μετά από μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμηση.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στρέφεται κατά του Γιώργου Φλωρίδη με επίκεντρο όλα όσα είπε ο υπουργός εις βάρος της από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλης τον Ιούνιο του 2025 στην συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση των Τεμπών.

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Σημειώνεται πως στην γεμάτη ένταση εκείνη συνεδρίαση της Ολομέλειας ο Γιώργος Φλωρίδης είχε καταγγείλει πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπήρξε συνήγορος βιαστή και πως με την ιδιότητά της αυτή υπέβαλε τα θύματα σε 7ετή δικαστικά «βασανιστήρια».