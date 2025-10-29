Η Ζωή Κωνσταντοπούλου – στο δεύτερο «θερμό επεισόδιο» της ημέρας, αφού συγκρούστηκε με την Λιάνα Κανέλλη – τα έβαλε με την προεδρεύουσα στην Ολομέλεια, Όλα Γεροβασίλη, επειδή εκείνη δεν της έδωσε τον λόγο μετά την απόφαση για άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας (που και η ίδια ζήτησε), λέγοντας ότι είχε ήδη δοθεί ο λόγος σε άλλο βουλευτή…

Ζωή: Κωνσταντοπούλου: «Είστε σε συμπαιγνία με την Μπακογιάννη από την προηγούμενη εβδομάδα» – Όλγα Γεροβασίλη: «Αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται να σας απαντήσω»

Κωνσταντοπούλου: Ζητώ το λόγο.

Γεροβασίλη: Δεν έχετε το λόγο γιατί τον έχω δώσει στον κ. Κοττίδη.

Κωνσταντοπούλου: Ζήτησα το λόγο και προηγούμαι ως Αρχηγός και το γνωρίζετε.

Γεροβασίλη: Ναι αλλά έχω ανακοινώσει. Έχει καθυστερήσει ο κ. Κοττίδης. Αμέσως μετά θα έχετε τον λόγο, κα Κωνσταντοπούλου.

Κωνσταντοπούλου: Ζήτησα το λόγο. Ζήτησα το λόγο. Ζήτησα τον λόγο. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνετε. Ζήτησα το λόγο.

Γεροβασίλη: Ποτέ δεν έχει γίνει ξανά από εμένα. Θα πάρετε το λόγο αμέσως μετά.

Κωνσταντοπούλου: Ζήτησα το λόγο. Ζήτησα το λόγο. Με ειδοποίησαν οι υπηρεσίες για την ανακοίνωση.

Γεροβασίλη: Για την ανακοίνωση δεν υπάρχει διαδικασία σχολιασμού.

Κωνσταντοπούλου: Δεν ντρέπεστε λίγο γι’ αυτά που κάνετε; Δεν ντρέπεστε; Είστε σε συμπαιγνία με την κα Μπακογιάννη από την προηγούμενη εβδομάδα.

Γεροβασίλη: Αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται να σας απαντήσω, γιατί η θέση μου δεν το επιτρέπει.

Κωνσταντοπούλου: Η θέση σας είναι να παραιτηθείτε.

Γεροβασίλη: Εσείς έχετε κάνει παραιτήσεις από κόμματα.

Κωνσταντοπούλου: Όχι, κάνετε λάθος και τα σχόλιά σας με αυτόν τον τρόπο είναι αήθη και ανεπίτρεπτα.

Γεροβασίλη: Θα έχετε το λόγο όταν είναι η σειρά σας.

Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του σχεδίου νόμου “Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας”, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Πολάκης για το γέλιο του Άδωνη Γεωργιάδη

Παρακολουθώντας τη σκηνή, ο Παύλος Πολάκης, σχολίασε ειρωνικά την στάση του υπουργού Υγείας, Αδωνη Γεωργιάδη, που παρακολουθούσε γελώντας:

-«Γελάει ο άλλος απέναντι»

– «Ε, με αυτά που βλέπω, τι να κάνω; Να μη γελάσω;», απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανεβάζει στη συνέχεια τους τόνους, απευθυνόμενη στην Όλγα Γεροβασίλη, λέγοντας: «Είστε δεκανίκι, κυρία Γεροβασίλη».

Η κόντρα Γεροβασίλη – Κωνσταντοπούλου επεκτάθηκε τότε – και αναδρομικά – με αφορμή πρόσφατο επεισόδιο που εξελίχθηκε στην Διάσκεψη των προέδρων, όταν η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έβγαλε το κινητό της τηλέφωνο για να καταγράψει την Ντόρα Μπακογιάννη και η βουλευτής της ΝΔ την χαρακτήρισε «υστερική».

Στην Διάσκεψη βεβαίως και ενοχλήθηκα όταν σηκώσατε το κινητό σας για να βγάλετε φωτογραφία, είπε προς την κυρία Κωνσταντοπούλη η Όλγα Γεροβασίλη. Σας θυμίζω αυτό που δεν είπατε. Εγώ ζήτησα να αποσυρθεί διάταξη που θεώρησα ότι σας φωτογραφίζει. Αυτό ξεχάσατε να το πείτε.

Η επίθεση στη Ντόρα Μπακογιάννη και η ηχογράφηση με το κινητό

Στην «τελική πράξη» της κόντρας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρεται στη Ντόρα Μπακογιάννη και κατηγορεί την Όλγα Γεροβασίλη, ότι την «προστατεύει»:

Κωνσταντοπούλου: η αλήθεια είναι άλλη. Εγώ θα δώσω στην δημοσιότητα …

Γεροβασίλη: Εγώ δεν μίλησα για τα υβρεολόγιο που χρησιμοποιήσατε εναντίον μου. Εγώ δεν χρησιμοποιώ υβρεολόγιο ούτε εδώ ούτε αλλού

Κωνσταντοπούλου: Μη με διακόπτετε. Αν θέλετε κατεβείτε. Εγώ ως Πρόεδρος Βουλής σεβάστηκα τον Κανονισμό και λοιδορήθηκα επειδή σεβάστηκα το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Δεν θα συμπεριφερθώ σαν να μην έχουν γίνει ιστορικά γεγονότα.

Η κα Μπακογιάννη το πρόσωπο που το αυτοκίνητο της έχει σκοτώσει άνθρωπο μπροστά στην Βουλή και το καλύψανε κρύβοντας τις κάμερες. Εδώ μέσα στην Βουλή. Ήμουν εκτός βουλής τότε και εσείς ήσασταν εδώ αντιπολίτευση και δεν κάνατε τίποτα. Εγώ εκτός Βουλής είχα στείλει επιστολή στον Τασούλα. Ληστεία σε ψιλικατζίδικο γίνεται και τη βλέπουμε στις κάμερες. Εδώ τίποτα. Δεν αποκάλυπτε η Μπακογιάννη ότι ήταν το δικό της αυτοκίνητο.

Η Μπακογιάννη έως ΥΠΕΞ άφησε να φύγουν Καραβέλας και ο κολλητός της Χριστοφοράκος της ΖΙΜΕΝΣ. Ο Μητσοτάκης δέχθηκε δώρο από την ΖΙΜΕΝΣ. Και η Μπακογιάννη στην Διάσκεψη μου επιτέθηκε με προσωπικές και σεξιστικές εκφράσεις. Υστερικό προσωπικό είπε για εμένα. Έχει πρόβλημα η Κωνσταντοπουλου είπε σε άλλο σημείο αλλά δεν αντιδράσατε. Και μετά γύρισε ολόκληρη την καρέκλα της και κοιτούσε εμένα προκλητικά. Και εσείς την βοηθήσατε σε αυτό που έκανε.

Στην Διάσκεψη δεν υπάρχουν κάμερες Υπάρχει όμως ηχητικό και το αποτύπωσα και σας ενόχλησε. Σας ενόχλησε γιατί στηρίζετε αυτό το σύστημα. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Κάποιοι είναι κάπως βολεμένοι. Κάποιοι δεν θέλουν να ταρακουνηθεί το σύστημα γιατί θα πέσει. Εμείς θέλομε να πέσει. Το θεωρούμε υποχρέωση να είμαστε παράγοντας που θα τους ρίξει.