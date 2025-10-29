Μεγάλη ήταν η κόντρα που ξέσπασε στην Βουλή ανάμεσα σε Λιάνα Κανέλλη και Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την σημερινή (29/10) συζήτηση και ψηφοφορία για το αίτημα άρσης ασυλίας της Λιάνας Κανέλλη, έπειτα από μήνυση που υπέβαλε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατά της βουλευτή του ΚΚΕ.

Η Λ. Κανέλλη είχε δηλώσει σε προγενέστερο χρονικό διάστημα πως η Ζ. Κωνσταντοπούλου διευκόλυνε ως Πρόεδρος της Βουλής το 2015, την παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη στο Κοινοβούλιο, ο οποίος είχε καταδικαστεί τότε για την συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της Προέδρου της Πλεύρης Ελευθερίας.

Παίρνοντας τον λόγο, η Λ. Κανέλλη τόνισε ότι για εκείνη αποτελεί «κοινοβουλευτικό παράσημο» το γεγονός πως στα 25 έτη κοινοβουλευτικής παρουσίας, αυτή είναι μόλις η δεύτερη φορά που γίνεται αίτημα για άρση της ασυλίας της, μετά τον Η. Κασιδιάρη.

«25 χρόνια με το ΚΚΕ είναι η 2η φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπη με αίτημα άρσης της ασυλίας μου. Η πρώτη ήταν μετά την επίθεση Κασιδιάρη. Τότε που σηκώθηκα στο στούντιο του Αντ1 να υπερασπιστώ την Ρένα Δούρου. Ο Κασιδιάρης με μήνυσε. Τότε οι συνάδελφοι μου το καταψήφισαν» και πρόσθεσε πως «το δεύτερο αίτημα άρσης της ασυλίας μου ήρθε μετά από μήνυση που κατέθεσε Πρόεδρος κόμματος κατά βουλευτή. Το θέμα αφορά τα λεχθέντα τα δικά μου και τα δικά της. Δεν έκανα εγώ μήνυση ποτέ ακόμα και όταν ακούστηκαν χειρότερα σε κανέναν συνάδελφο»

«Δεν πρόκειται να ζητήσω συγνώμη»

Η Λ. Κανέλλη ξεκαθάρισε από το βήμα της Βουλής πως δεν πρόκειται να ζητήσει συγνώμη και υποστήριξε ότι κατατέθηκε μήνυση στο πρόσωπό της καθώς «τόλμησε να μιλήσει για το ιερό πρόσωπο της κυρίας Κωνσταντοπούλου».

«Με έχει φέρει σε αυτή τη θέση ο Κασιδιάρης και με ξαναφέρνει η Κωνσταντοπούλου επειδή είπα δημόσια ότι το 2015 υπερασπίστηκε τον Κασιδιάρη» σημείωσε η ίδια για να αποκαλύψει ότι «όταν τους είχα πει υπόδικους βγήκε στους διαδρόμους της Βουλής ο Λαγός και με κυνηγούσε. Παρενέβησαν τότε δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να με προστατέψουν αλλά μετά τον κάλυψε η Βουλή (σ.σ. τότε Πρόεδρος ήταν η κυρία Κωνστατοπούλου)» είπε.

«Έκανε καριέρα επί χούντας» απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, πήρε στην συνέχεια τον λόγο, μίλησε για «χυδαία» ψεύδη και υπενθύμισε στο Σώμα την δημοκρατική πορεία της οικογένειάς της. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι «η κυρία Κανέλλη έκανε καριέρα επί χούντας» και σχολίασε ότι «έχει βίλα στην Εκάλη».

Ειδικότερα, η Ζ. Κωνσταντοπούλου είπε τα εξής: «Ο αντικομμουνισμός έχει πολλές εκφάνσεις. Δεν έχω το προνόμιο να μιλάω με κάθε ιδιότητα. Με συκοφαντεί με τον πιο χυδαίο τρόπο. Αντίθετα με την Κανέλλη που έκανε καριέρα επί χούντας οι γονείς μου ήταν στην φυλακή επί χούντας. Δεν επιτρέπω σε καμία κυρία Κανέλλη η οποία οψίμως κάνει καριέρα ως δήθεν κομουνίστρια να αμφισβητεί την δική μου δημοκρατική πορεία και της οικογένειας μου.

Η μήνυση μου δεν είναι κατά του ΚΚΕ. Αφορά το πρόσωπο που με βίλα στην Εκάλη πατώντας στην Βουλή μια φορά στα 1.000 χρόνια θέλει να μας υπαγορεύσει πως θα ασκούμε τα καθήκοντά μας. Δεν αφορά το ΚΚΕ η μήνυση μου. Αφορά την Κανέλλη που επιχείρησε να με ταυτίσει με τον Κασιδιάρη».

Επί του ζητήματος τοποθετήθηκε και ο Νίκος Καραθανασόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις της Ζ. Κωνσταντοπούλου στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας ως τον «ορισμό της αντικομμουνιστικής εμπάθειας».

Υπενθύμισε τις σφοδρές αντιδράσεις, ακόμα και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εις βάρος της Ζ. Κωνσταντοπούλου την περίοδο που ήταν πρόεδρος της Βουλής επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και με πρόσχημα τη «νομιμότητα των αποφάσεων» απαιτούσε να είναι παρόντες και οι υπόδικοι βουλευτές της ναζιστικής οργάνωσης, αποδεικνύοντας ότι επί της ουσίας όλα αυτά αποτελούν μια «καταγεγραμμένη πραγματικότητα» και όχι συκοφαντίες όπως ισχυρίζεται η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας».

