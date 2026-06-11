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«Αφήστε το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς. Μην βιάζεστε, μιλάμε για δύο παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο. Αν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, ας τα αφήσουμε στην Δικαιοσύνη» είπε ο Παύλος Μαρινάκης από το βήμα της Βουλής, απαντώντας στις «βολές» του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη, αλλά και στις αντίστοιχες από τα υπόλοιπα έδρανα της αντιπολίτευσης, γύρω από το σκάνδαλο της πολεοδομίας και τις δυο παραιτήσεις γενικών γραμματέων υπουργείων. «Έχω βαρεθεί να μετράω τις φορές που η αντιπολίτευση-“εισαγγελέας” έχει πέσει έξω» πρόσθεσε μάλιστα ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχειρώντας με αυτό το σχόλιο να «επιστρέψει» τα «βέλη» προς την αντιπολίτευση.

«Δεν προεξοφλούμε τίποτα εμείς. Μιλάτε εσείς, που τα κόμματά σας μετατράπηκαν σε δικαστικά γραφεία, που μιλάγατε για κυβέρνηση – υποδίκων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήδη δυο συνάδελφοί μας αθωώθηκαν; Αρκετά, δεν είστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης προς την πλευρά του Χρήστου Γιαννούλη. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είχε κατηγορήσει τον υπουργό πως σπεύδει «ως άλλος πολιτικά θρασύς αθωωτής» να βγάλει «δικαστικό συμπέρασμα». «Δυο γενικοί γραμματείς μέσα σε λίγες ημέρες αποβάλλονται από την κυβέρνηση ως εμπλεκόμενοι σε ένα πρωτοφανές σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο χρηματισμού, εύνοιας και τακτοποιήσεων. Παραιτούνται δυο γενικοί γραμματείς και δεν τρέχει τίποτα;» τόνισε ο Χρήστος Γιαννούλης προς την πλευρά του Παύλου Μαρινάκη.

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Ο Χρήστος Γιαννούλης κάλεσε τον Παύλο Μαρινάκη να αναφερθεί στην «ντροπιαστική επέτειο κλεισίματος της ΕΡΤ», με τον υφυπουργό να τονίζει πως επί ΣΥΡΙΖΑ η δημόσια τηλεόραση «μετατράπηκε σε Κανάλι Προπαγάνδας που θα ζήλευε κι η Βόρεια Κορέα», ενώ σήμερα είναι η πλέον αξιόπιστη.

Σύγκρουση σε προσωπικό τόνο

Η σύγκρουση των δυο πήρε προσωπικό τόνο όταν ο Χρήστος Γιαννούλης χαρακτήρισε τον Παύλο Μαρινάκη «Γκέμπελς», μιλώντας για «Ομάδα Αλητείας» και λέγοντας πως «είδαμε μια υστερία αντιαριστερισμού από τον άνθρωπο που είχε πει ότι με μία σφαίρα θα σκότωνε στον εμφύλιο τον Αλέξη Τσίπρα».

Ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στις κατηγορίες του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε για «ρεσιτάλ συκοφαντίας» και επισημαίνοντας πως μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει σε κάποια μήνυση, τόνισε πως «επειδή είστε στο 1,5% και παραμένετε στον εξώστη, είναι πολύ πιθανό να μην έχετε βουλευτική ασυλία σύντομα». «Μας απειλείτε;» ρώτησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τα έδρανα, με τον Παύλο Μαρινάκη να ανταπαντά πως «δεν υπάρχει απειλή με νόμιμα μέσα. Η μήνυση δεν αποτελεί απειλή, μάθε πέντε νομικά».