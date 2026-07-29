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Τα νέα μέλη στις συνθέσεις των Δικαστικών Συμβουλίων που εξετάζουν τις υποθέσεις των Κώστα Καραμανλή και Χρήστου Τριαντόπουλου προέκυψαν από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής.

Στην επαναληπτική κλήρωση για το Δικαστικό Συμβούλιο το οποίο εξετάζει την υπόθεση του Κώστα Καραμανλή, τακτικό μέλος αναδείχθηκε η αρεοπαγίτης Μαρία Γιαννακοπούλου, ενώ αναπληρωματικά μέλη κληρώθηκαν οι, επίσης, αρεοπαγίτες Στυλιανός Κακαβιάς και Φωτεινή Μηλιώνη.

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Σην επαναληπτική κλήρωση για την ανάδειξη ενός αναπληρωματικού μέλους του Δικαστικού Συμβουλίου που εξετάζει την υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου κληρώθηκε η Σύμβουλος Επικρατείας Φραντζέσκα Γιαννακού.