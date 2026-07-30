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Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάλεσε την αστυνομία και βιντεοσκόπησε το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιογράφος δεν έπρεπε να βρίσκεται στον συγκεκριμένο χώρο.

Η Βασιλική Πολύζου κατήγγειλε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου την παρεμπόδισε να αποχωρήσει και προανήγγειλε την υποβολή μήνυσης εναντίον της για παράνομες ενέργειες.

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Τελειωμό δεν φαίνεται να έχουν τα επεισόδια στα οποία πρωταγωνιστεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτή την φορά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στο κυλικείο των αστυνομικών ζήτησε την σύλληψη της δημοσιογράφου Βασιλικής Πολύζου – την οποία έχει μηνύσει – με αποτέλεσμα η τελευταία να βρεθεί στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος για εξακρίβωση στοιχείων.

Όλα άρχισαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου εντόπισε την δημοσιογράφο στο κυλικείο των αστυνομικών. Τότε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άρχισε να διαμαρτύρεται με έντονο τρόπο για την παρουσία της δημοσιογράφου στο σημείο αυτό, ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες η Ζωή Κωνσταντοπούλου, παράλληλα, βιντεοσκοπούσε το περιστατικό με το κινητό της τηλέφωνο και στην συνέχεια κάλεσε τον φρούραρχο της Βουλής.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε το «100» με αποτέλεσμα η δημοσιογράφος, η οποία δεν έφερε πάνω της ταυτότητα, να οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα του Συντάγματος.

Ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες για το περιστατικό, η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε σχετικά δημοσιεύματα ως «ψευδή». Περιγράφοντας όσα συνέβησαν, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε: «Δεν είναι δημοσιογράφος η κ. Πολύζου, η οποία έχει διπλό όνομα. Δεν υπήρξε ποτέ εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας. Είναι ένα πρόσωπο που έχει καταμηνυθεί από εμένα για εγκληματική οργάνωση. Βρισκόταν στο κυλικείο της φρουράς των αστυνομικών, ως μη όφειλε. Κάλεσα τον φρούραρχο, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον αρχηγό της ΕΛΑΣ. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό. Έχω υποβάλει καταγγελία για θύλακα της αστυνομίας που δρα μέσα στη Βουλή. Υπήρξε επέμβαση του “100” μετά από κλήση μου».

Η Βασιλική Πολύζου, από την δική της πλευρά, υποστηρίζει για το περιστατικό πως «με είδε στο κυλικείο των αστυνομικών και ενημέρωσε τον Φρούραρχο και τον αρχηγό της ΕΛΑΣ για να συλληφθώ. Επίσης απείλησε τον Φρούραρχο ότι θα τον μηνύσει κι αυτόν. Προσπάθησα να αποχωρήσω και με παρεμπόδιζε. Έμπαινε διαρκώς μπροστά μου και με ακουμπούσε με το σώμα της, για να μη φύγω», προαναγγέλοντας πως θα προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου για παράνομη παρεμπόδιση αλλά και για βιντεοσκόπηση.