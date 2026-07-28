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Ο ίδιος υποστήριξε πως η επίμαχη φράση αποτελούσε ευχή, αρνούμενος να ζητήσει συγγνώμη και καταγγέλλοντας συστηματική επίθεση από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η τοποθέτηση του βουλευτή καταδικάστηκε από εκπροσώπους κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι χαρακτήρισαν τη στάση του απαράδεκτη και προσβλητική για το κύρος του Κοινοβουλίου.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αποδοκίμασε επίσης τα λεγόμενα του βουλευτή, επισημαίνοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές υποβαθμίζουν τη συζήτηση στο εθνικό νομοθετικό σώμα.

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Αμετανόητος εμφανίστηκε εντός της Ολομέλειας ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Κυριαζίδης. Αρνητικός πρωταγωνιστής πριν από ενάμισι χρόνο όταν και είπε προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου «πήγαινε κάνε κάνα παιδί» – μια αναφορά που εκτός από τον σάλο που είχε προκαλέσει είχε επιφέρει στον ίδιο την αποπομπή του από την «γαλάζια» κοινοβουλευτική ομάδα, στην οποία τον επανέφερε ο πρωθυπουργός μετά από λίγους μήνες.

Αρνητικός πρωταγωνιστής και σήμερα όμως ο Δημήτρης Κυριαζίδης καθώς επανήλθε, σχολιάζοντας από το βήμα της Βουλής πως τότε «της εξέφρασε μια ευχή» της Ζωής Κωνσταντοπούλου και υποστηρίζοντας πως ο ίδιος μετατράπηκε – τότε – σε «Ιφιγένεια». Τα όσα υποστήριξε εκ νέου σήμερα ο Δημήτρης Κυριαζίδης προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων εντός της Ολομέλειας, ενώ και η υπουργός Πολιτισμού «άδειασε» τον βουλευτή της ΝΔ.

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Ο Δημήτρης Κυριαζίδης ανέβηκε στο βήμα της Βουλής, όπου συζητείται το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού και, μεταξύ άλλων, περιέγραψε την πρώτη γνωριμία του, πριν από είκοσι χρόνια, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Όλο αυτό το διάστημα δέχομαι υβριστική και συκοφαντική επίθεση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία γνώρισα πριν δύο δεκαετίες στη Δράμα, όταν ο πατέρας της είχε εκλεγεί ως πρόεδρος του Συνασπισμού. Εκείνη τη μέρα ο πατέρας της είπε ότι αγνοείται με αποτέλεσμα να ξεκινήσω έρευνες για τον εντοπισμό της. Με παρακάλεσε όταν έρθει να την “φορτώσουμε” σε ένα ταξί γιατί είχε μια άλλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη» είπε ο βουλευτής της ΝΔ.

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης συνέχισε λέγοντας με το ίδιο ύφος: «Έτσι γνωριστήκαμε. Όταν έγινε πρόεδρος της Βουλής μια βραδιά ήρθε εντός του Κοινοβουλίου ήρθε ο Ρουβίκωνας και μας κλείδωσε μέσα. Απαγόρευσε στους αστυνομικούς να προσέρχονται για τη φυσική τους ανάγκη εντός του Κοινοβουλίου. Ήταν αγκαλιά με τον Κασιδιάρη, μας εκβίαζε να μην προχωρήσουμε σε άρσεις ασυλίας, ερχόταν το βράδυ και ξεκινούσε να έχει όλη τη νύχτα για να έχει τους υπαλλήλους σαν “είλωτες”».

Και κατέληξε λέγοντας ο Δημήτρης Κυριαζίδης: «Προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρερμηνεύσει μία ευχή μου, μία αναφορά, όταν τόσο καιρό μας εξύβριζε και μας έλεγε “δολοφόνους”, “παιδεραστές”, “παιδόφιλους” και δεν μιλούσε κανείς. Μία ευχή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και επειδή εκείνη τη νύχτα ήταν η πρόταση μομφής, αποτέλεσα την Ιφιγένεια με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης και ακροαματικότητας. Εύχομαι λέω».

Τα όσα υποστήριξε ο Δημήτρης Κυριαζίδης προκάλεσαν άμεσα θύελλα αντιδράσεων εντός της Ολομέλειας. Όρθια η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα φώναζε «μην το ξαναπείτε. Μα αφού ήταν ευχή γιατί ζητήσατε συγγνώμη μετά;», με τον Δημήτρη Κυριαζίδη να απαντά πως «δεν ζήτησα συγγνώμη. Δεν πρόκειται να ζητήσω συγγνώμη».

Ως «αμετανόητο σεξιστή», «τραμπούκο» «δειλό» και «χυδαίο» χαρακτήρισε τον Δημήτρη Κυριαζίδη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, ενώ ο προεδρεύων, βουλευτής του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης τόνισε πως η «απαράδεκτη» τοποθέτησή του βουλευτή της ΝΔ «αποπροσανατολίζει» από τη συζήτηση.

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης ζήτησε το λόγο επί προσωπικού, μιλώντας για «ύβρεις» και «ψέματα» λέγοντας πως «ενάμιση χρόνο τώρα, από αυτή την κυρία η οποία μεγάλωσε μέσα στη χλίδα, αμερικανοτραφείσα, δεν ακούσαμε τίποτα για το ότι “είμαστε δολοφόνοι και παιδεραστές”».

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«Αυτός είναι λόγος σκουπιδιών. Είναι πολιτικά σκουπίδια όσοι βάζουν στο στόμα τους γυναίκες όπως η Έλενα Ακρίτα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τρόπο που συνάδει με χαμαιτυπείο, όχι Βουλή» τόνισε, παίρνοντας τον λόγο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.

«Άδειασμα» από Μενδώνη

Η Λίνα Μενδώνη, παίρνοντας τον λόγο, «άδειασε» τον βουλευτή της ΝΔ λέγοντας πως «λυπάμαι για όσα ελέχθησαν για την κ. Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου. Είτε είναι ο κ. Κυριαζίδης, είτε είναι ο κ. Πολάκης πριν που απευθύνθηκε σε εμένα. Είναι περίπου το ίδιο, ήταν επίσης σεξιστικός ο τρόπος».

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου τόνισε πως η συμπεριφορά του βουλευτή είναι «δυσώδης», ενώ χαιρέτησε την παρέμβαση της υπουργού Πολιτισμού.

Τη διαγραφή του Δημήτρη Κυριαζίδη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ ζήτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης μιλώντας για «ντροπιαστική» παρέμβαση ενός «υπότροπου» – όπως είπε χαρακτηριστικά – βουλευτή.

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Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από την πλευρά της, μίλησε για «σεξιστική», «κανιβαλική» και «παραληρηματική» συμπεριφορά από τον «συνταξιούχο αστυνομικό» βουλευτή και ευχαρίστησε όλους όσοι καταδίκασαν τα λεγόμενα του «γαλάζιου» βουλευτή Δημήτρη Κυριαζίδη.