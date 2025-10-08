Ο βουλευτής Δράμας Δημήτρης Κυριαζίδης επανεντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Την επανένταξη του γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Advertisement

Advertisement

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Κυριαζίδης είχε διαγραφεί από την ΚΟ της ΝΔ τον περασμένο Μάρτιο, μετά από απρεπές σχόλιο του προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Το τελευταίο διάστημα υπήρξε έντονη φημολογία για την επιστροφή του κ. Κυριαζίδη στην ΚΟ της ΝΔ και τελικά αυτές οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν πριν από λίγο, με την ΝΔ να αριθμεί πλέον 156 βουλευτές.