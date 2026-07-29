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Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται, για ακόμη μια φορά, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Το νέο αίτημα για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίστηκε μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση κατ’ εξακολούθηση.

Στην συνεδρίαση το εισαγγελικό αίτημα υπερψηφίστηκε μόνο από τη ΝΔ, τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν, η Ελληνική Λύση δήλωσε «παρών», επιφυλασσόμενη για την Ολομέλεια, ενώ στην συνεδρίαση δεν υπήρχε εκπρόσωπος από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.

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Σε κάθε περίπτωση, ο τελικός λόγος για την άρση ή μη της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου βρίσκεται στα χέρια της Ολομέλειας σε συνεδρίαση η οποία θα οριστεί με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής μετά την ολιγοήμερη θερινή ανάπαυλα.

Το αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν έδωσε το παρών στην σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας, ζητώντας – με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Γιώργο Γεωργαντά – την αναβολή της συνεδρίασης έως ότου συζητηθεί στην επιτροπή Δεοντολογίας η υπόθεση του Δημήτρη Κυριαζίδη, μετά από όλα όσα συνέβησαν χθες στην Ολομέλεια με τα νέα σεξιστικά του σχόλια για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και την παραπομπή του από τον Νικήτα Κακλαμάνη. «Αρνούμαι να υποβληθώ σε νέες σεξιστικές επιθέσεις από τον πρόεδρο και μέλη της επιτροπής που πρόσκεινται στη ΝΔ και ζητώ να απόσχετε από κάθε εξέταση υποθέσεως που με αφορά πριν κριθεί η παραπομπή της υπόθεσης Κυριαζίδη ενώπιον της επιτροπής σας», σημειώνει, μεταξύ άλλων, στο υπόμνημα της η Ζωή Κωνσταντοπούλου.