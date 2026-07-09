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Το «100» κάλεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, ζητώντας να συλληφθούν οι βουλευτές της ΝΔ κατηγορώντας τους πως διέπραξαν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε κακουργηματικό βαθμό.

Συγκεκριμένα, σε μια πρωτόγνωρη στιγμή για τα κοινοβουλευτικά δεδομένα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε την Άμεση Δράση λέγοντας πως «πρέπει να επιληφθεί η αστυνομική αρχή για το αυτόφωρο κακούργημα που διαπράττουν οι βουλευτές της ΝΔ». Σύμφωνα με την Ζωή Κωνσταντοπούλου οι «γαλάζιοι» βουλευτές «συμπράττουν με την Μαρία Συρεγγέλα» που έχει καταθέσει εις βάρος της αγωγή αποζημίωσης ύψους 300.000 ευρώ για προσβολή προσωπικότητας. Η συνεδρίαση διεκόπη για λίγα λεπτά και στη συνέχεια συνεχίστηκε.

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Βγαίνοντας στον διάδρομο έξω από την αίθουσα που συνεδριάζει η επιτροπή δεοντολογίας η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε μάλιστα φραστικό επεισόδιο με τον Νίκο Καραθανασόπουλο του ΚΚΕ. Ενδεικτικός είναι ο διάλογος των δυο:

Ζωή Κωνσταντοπουλου: κ. Καραθανασόπουλου εσείς απέχετε; Ή παίρνετε γραμμή από τον Γεωργαντά;

Νίκος Καραθανασόπουλος: Κάνε μας τη χάρη. Έλα μπράβο, άντε μπράβο.

Ζωή Κωνσταντοπουλου: Σεξιστές!