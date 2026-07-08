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Η κυβερνητική πλειοψηφία υποστήριξε ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν κατέχουν δημόσια ιδιότητα, ενώ επισήμανε ότι η υπόθεση εκκρεμεί στη δικαιοσύνη.

Η αντιπολίτευση κατήγγειλε παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής και του Συντάγματος, προχωρώντας σε αποχώρηση από τη συνεδρίαση ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στάση της κυβέρνησης.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν τη Νέα Δημοκρατία για προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου, ενώ ορισμένα κόμματα αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία.

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Σε «ηλεκτρισμένο» κλίμα συνεδρίασε η επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τηςΒουλής με βασικό επίδικο το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλήση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών. Εντέλει το αίτημα της αντιπολίτευσης απορρίφθηκε, με τις ψήφους των βουλευτών της «γαλάζιας» πλειοψηφίας.

Η ένταση μεταξύ της κυβερνητικής πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης χαρακτήρισε την συνεδρίαση από την πρώτη στιγμή. Η αντιπολίτευση ζήτησε με επίμονο τρόπο την κλήση των δυο προσώπων στη βάση του δικαιώματος που δίνει ο Κανονισμός με την συμπλήρωση των 2/5 της επιτροπής.

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Βουλή, 8 Ιουλίου 2026, Επιτροπή Θεσμών και Διαβάνειας / EUROKINISSI

Βορίδης: «Θα φωνάξουμε εκ νέου τον Δημητριάδη επειδή έδωσε δημόσια συνέντευξη;»

Η «γαλάζια» πλειοψηφία ωστόσο, από την πλευρά της, υποστήριξε πως κανένα από τα δυο πρόσωπα δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, όπως ορίζει ο Κανονισμός για την κλήση τους, ενώ την ίδια στιγμή επισημαίνεται πως η υπόθεση βρίσκεται στη Δικαιοσύνη.

«Πού στηρίζεται η κλήση που ζητάτε, επειδή έδωσε συνέντευξη ενός ιδιώτης, αυτό είναι θέμα της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας; Η υπόθεση βρίσκεται στη Δικαιοσύνη και μάλιστα σε δεύτερο βαθμό. Θα μπορούσα να την πάρω και μόνος μου την απόφαση να μην συγκαλέσω την επιτροπή, κατά την κρίση μου», υποστήριξε ο πρόεδρος της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Θανάσης Μπούρας, επισημαίνοντας πως η κλήση προσώπων είναι υποχρεωτική, μόνο εφόσον περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της επιτροπής, εάν είναι δηλαδή λειτουργοί του κράτους ή δημόσια πρόσωπα.

Ο εισηγητής της ΝΔ Μάκης Βορίδης, στην τοποθέτηση του, εισηγήθηκε την απόρριψη των αιτημάτων της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως οι δυο άνδρες «δεν είναι δημόσια πρόσωπα» και τονίζοντας πως «δεν έχει να προστεθεί τίποτα ουσιώδες, καθώς όλα έχουν ήδη ειπωθεί». Σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, ο Μάκης Βορίδης τόνισε πως «ο Γρηγόρης Δημητριάδης από το 2022, από όταν παραιτήθηκε, δεν έχει δημόσια ιδιότητα. Έχει έρθει δυο φορές και έχει πει ό,τι είχε να πει στη Βουλή. Θα τον φωνάξουμε εκ νέου επειδή έδωσε δημόσια συνέντευξη;».

Βουλή, 8 Ιουλίου 2026, Επιτροπή Θεσμών και Διαβάνειας / EUROKINISSI

«Πυρά» από την αντιπολίτευση

Σύσσωμη η αντιπολίτευση, από την πλευρά της, ζήτησε με επίμονο τρόπο την κλήση των δυο προσώπων στη βάση του δικαιώματος που δίνει ο Κανονισμός με την συμπλήρωση των 2/5 της επιτροπής. «Δεν θα επιτρέψουμε να παραβιάσετε τον Κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα», τόνισε ο Παναγιώτης Δουδώνης από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και λέγοντας, χαρακτηριστικά, «αποχωρούμε από την επιτροπή, χαίρετε», ανακοίνωσε πως η αξιωματική αντιπολίτευση αποχωρεί από τη συνεδρίαση. Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ σημείωσε μάλιστα πως, απέναντι στα σημερινά «γαλάζια» επιχειρήματα, η ΝΔ είχε καλέσει τον ισραηλινό επιχειρηματία το ‘22 στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

Για «κοινοβουλευτική εκτροπή», από την πλευρά του, έκανε λόγο ο Διονύσης Καλαματιανός του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως «προσπαθείτε για άλλη μια φορά να συγκαλύψετε το σκάνδαλο των υποκλοπών και για άλλη μια φορά παραβιάζεται ο κανονισμός της Βουλής», δηλώνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί από την συνεδρίαση. Τον δρόμο της αποχώρησης από την συνεδρίαση επέλεξε και το ΚΚΕ, ενώ η Ελληνική Λύση, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία για την κλήση ή μη των δυο προσώπων.

Στην έναρξη της συνεδρίασης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντιπαρατέθηκε με τον πρόεδρο της Θεσμών και Διαφάνειας Θανάση Μπούρα λέγοντας του χαρακτηριστικά σε όσα υποστήριζε: «Ποιο κουτσαβάκι έγραψε αυτές τις ερμηνείες οι οποίες είναι αστείες; Μάλλον τον έχω στα αριστερά μου. Ενοχλείται επειδή θέλει να είναι πάντα στα άκρα δεξιά», απευθυνόμενη με τον δικό της τρόποι στον Μάκη Βορίδη.

Βουλή, 8 Ιουλίου 2026, Επιτροπή Θεσμών και Διαβάνειας / EUROKINISSI

«Καρφιά» της Ζωής μπροστά στο κέρασμα Ξανθόπουλου

Η απόφαση, πάντως, του Θεόφιλου Ξανθόπουλου να προσφέρει γλυκά για την ονομαστική του εορτή έφερε την αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία του είπε πως δεν είναι «η κατάλληλη στιγμή να κεράσετε για την εορτή σας». «Κάποιες στιγμές ζυγίζουμε τις στιγμές. Τα κεράσματα με τους Βορίδηδες, εμένα δεν με βρίσκουν σύμφωνη. Σήμερα επιχειρείται ένα νέο πλήγμα στη Δημοκρατία. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια παρεΐστικη κατάσταση που παριστάνουμε ότι αντιδρούμε, αλλά στο τέλος όλοι μαζί τρώμε και πίνουμε» σημείωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, την ώρα που ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σηκώθηκε για να κεράσει γλυκά και οι συνάδελφοί του του εύχονταν «πολύχρονος».