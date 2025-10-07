Ο Γρηγόρης Βάρρας, πρώην πρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, «άδειασε» τον Μάκη Βορίδη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για επιθυμία του πρώην Υπουργού να συνεχιστούν οι ανομίες στον οργανισμό.

Ο Γ. Βάρρας απαντώντας σε ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη, δήλωσε ότι συμφωνεί με τον ισχυρισμό ότι ο πρώην Υπουργός της ΝΔ «ήθελε να συνεχιστούν οι ανομίες» και για αυτόν τον λόγο τον «εκπαραθύρισε» από την προεδρία του οργανισμού.

Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η παραίτηση από την θέση του ήρθε «κατά απαίτηση των Neuropublic και Gaia Επιχειρείν με εκτελεστή τον τότε υπουργό Μάκη Βορίδη».

Στο ερώτημα της Μ. Αποστολάκη σχετικά με το πρόσωπο που του τη είχε «στημένη», ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ απάντησε «η Neuropublic Γαργαλάκος».

Απαντώντας και πάλι σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ για την επίμαχη υπουργική απόφαση που περιλαμβάνει τη λεγόμενη τεχνική λύση, με την οποία συμφώνησε ο Μ. Βορίδης, ο πρώην προεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο για μη αρμόζουσα με τις ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες υπογραφή.

Δείχνοντας το κλίμα που επικρατούσε, ο Γ. Βάρρας σημείωσε στην κατάθεση του πως «ήθελαν να κάνω μια κακιά πληρωμή ώστε να πάνε στον πρωθυπουργό και να του πουν – από παλιά και κοινωνική είναι η σχέση μου με τον πρωθυπουργό από το 2000 και είναι πολύ καλή – και ο Βορίδης, και να του πουν “ο δικός σου τα έκανε μαντάρα και έχουμε κτηνοτρόφους και αγρότες στα κάγκελα”».

Παρεμβάσεις από τον Γιώργο Στρατάκο

Ο Γ. Βάρρας, ο οποίος από το 2020 μέχρι και σήμερα υπηρετεί στο Μέγαρο Μαξίμου, απάντησε αρνητικά σε πρώτη φάση στο αν δέχθηκε παρεμβάσεις από την ηγεσία του υπουργείου. Παρόλα αυτά, δήλωσε ξεκάθαρα πως υπήρξε παρέμβαση από τον τότε γενικό γραμματέα του υπουργείου, Γιώργο Στρατάκο.

«Δεχθήκατε παρεμβάσεις;» έθεσε το ερώτημα ο εισηγήτης της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης. Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ απάντησε αρνητικά. «Όχι από τον υπουργό», δήλωσε. «Όμως ενδεχομένως από τον γενικό γραμματέα, τον κύριο Στρατάκο, είχα, για ποιο λόγο ελέγχεται η γυναίκα του Ξυλούρη. Εγώ εξεπλάγην. Με πήραν από την Κρήτη και μου είπαν “πείτε στον γενικό γραμματέα να μην παρεμβαίνει στη δουλειά μας”», πρόσθεσε.