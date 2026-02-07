Ένα τραυματισμένο παιδί μεταφέρεται με ασθενοφόρο και μεταφέρεται σε παιδικό νοσοκομείο στην Αθήνα μετά από σύγκρουση σκάφους μεταναστών με την ακτοφυλακή στα ανοικτά της Χίου, στο νησί της Χίου, Ελλάδα, 7 Φεβρουαρίου 2026. REUTERS/Κωνσταντίνος Αναγνώστου

Ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης, υπερασπίζεται στο ακέραιο την στάση των αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος που βρίσκονται στο επίκεντρο μετά την φοβερή τραγωδία με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες στη Χίο, από την σύγκρουση φουσκωτού με μετανάστες με περιπολικό του Λιμενικού, αλλά και την σύλληψη Μαροκινού που θεωρείται ως ο διακινητής.

“Το Λιμενικό εφάρμοσε κανονικούς κανόνες εμπλοκής στη Χίο και δεν υπάρχει τίποτα παράνομο”, τονίζει χαρακτηριστικά ο Μάκης Βορίδης, ενώ συμπληρώνει μεταξύ άλλων: “Αλλιώς γίνεσαι επιτροπή υποδοχής” και δεν πράττεις το καθήκον της φύλαξης των συνόρων της χώρας.

Την ίδια ώρα, 6 παιδιά μεταφέρθηκαν σε προγραμματισμένη επιχείρηση αεροδιακομιδής από την Χίο στην Αθήνα, ώστε να συνεχιστεί η νοσηλεία τους στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Από τα 6 ανήλικα, τα 5 φέρουν πολλαπλά κατάγματα, ενώ το ένα είναι ασυνόδευτο.

Για κακουργήματα απολογείται ο Μαροκινός

Εντός της ημέρας αναμενόταν να οδηγηθεί στον ανακριτή ο διακινητής ο οποίος πήρε εξιτήριο και σε βάρος του έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, αλλά και για διακίνηση μεταναστών.

Ο ίδιος μέσω των συνηγόρων του αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και δηλώνει, ότι ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία.