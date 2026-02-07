Αεροδιακομιδή 6 ανήλικων παιδιών μεταναστών από το Γενικό Νοσοκομείο Χίου προς την Αθήνα πραγματοποίησε το ΕΚΑΒ. Το αεροσκάφος αναχώρησε σήμερα (7/2) στις 9 το πρωί από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Ελευσίνας, με προορισμό τη Χίο, για να παραλάβει τα παιδιά και στη συνέχεια να τα μεταφέρει στην πρωτεύουσα, υπό τον επιχειρησιακό συντονισμό του ΕΚΑΒ.

Από τα 6 παιδιά, τα 5 φέρουν πολλαπλά κατάγματα, ενώ ένα είναι ασυνόδευτο. Όλα τα παιδιά θα νοσηλευθούν στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση.

