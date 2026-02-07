Ενώπιον της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Χίου αναμένεται να βρεθεί σήμερα, Σάββατο 7/2, ο Μαροκινός που έχει υποδειχθεί από άλλους επιβαίνοντες στο μοιραίο σκάφος του ναυαγίου της περασμένης Τρίτης, ως ο διακινητής που τους μετέφερε στη Χίο από την Τουρκία.

Με τις έρευνες για τις συνθήκες της πολύνεκρης τραγωδίας στα ανοιχτά της Χίου να συνεχίζονται, η απολογία του συλληφθέντα, ο οποίος ζήτησε την Παρασκευή, 6/2, προθεσμία 24 ωρών για να προετοιμαστεί, έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα.

Advertisement

Advertisement

Όπως επισημαίνεται σε δελτίο Τύπου των δικηγόρων του κατηγορούμενου, Δημήτρη Χούλη και Αλέξανδρου Γεωργούλη, ο εντολέας τους αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνοντας πως ευελπιστεί σε μία ανεπηρέαστη διαδικασία, χωρίς πολιτικές πιέσεις ή σκοπιμότητες.

«Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις κακουργηματικές κατηγορίες που του αποδίδονται και ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση των συνηγόρων.