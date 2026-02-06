Σε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και όχι σε πνιγμό αποδείται, σύμφωνα με πληροφοίες μετά την ολοκλήρωση των ιατροδικαστικών εξετάσεων, ο θάνατος των 15 αλλοδαπών που επέβαιναν στο σκάφος το οποίο φέρεται να εμβόλισε πλωτό περιπολικό του Λιμενικού ανοιχτά στη Χίο και στη συνέχεια ανατράπηκε και βυθίστηκε. Σημειώνεται πως οι έρευνες από αέρος και θαλάσσης συνεχίζονται στην περιοχή για τρίτο 24ωρο για την πιθανότητα εντοπισμού αγνοουμένων.

Το επίσμημο πόρισμα αναμένεται να κατατεθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και φυσικά θα συμπεριληφθεί στην σχηματιζόμενη δικογραφία για το περιστατικό.

Σημειώνεται πως τέσσερις από τις σορούς δεν έχουν ταυτοποιηθεί ενώ ορισμένες, έχουν ήδη μεταφερθεί στην Αθήνα, στο κοιμητήριο του Σχιστού και αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τηαν τύχη τους.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την διεύθυνση του νοσοκομείου της Χίου η κατάσταση της υγείας των 20 νααγών που παραμένουν για νοσηλεία είναι σταθερή ενώ οι άλλοι πέντε έχουν πλέον λάβει εξιτήριο. Ως συνοδοί στο νοσοκομείο παραμένουν όμως τρεις γυναίκες αν και πήραν εξιτήριο, καθώς νοσηλεύονται τα παιδιά τους.

Οι άλλοι δύο μεταφέρθηκαν στη ΒΙΑΛ, στο κέντρο κράτησης μεταναστών στη Χίο. Εκεί θα μεταφερθούν και όσοι άλλοι από τους νοσηλευόμενους λάβουν εξιτήριο.

Μεταξύ των νοσηλευόμενων είναι και ο Μαροκινός που φέρεται να είναι και ο διακινητής. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή αν και δεν έχει αποφασιστεί εάν θα μεταβεί ο ανακριτής στο νοσοκομείο ή εάν θα γίνει μεταγωγή.

Σε βάρος του έχουν ήδη ασκηθεί βαρύτατες ποινικές διώξεις, κακουργηματικού χαρακτήρια για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, για διακίνηση μεταναστών κ.α.

Ο καιρός σήμερα είναι καλός, που σημαίνει ότι επιτρέπεται να γίνουν και από θαλάσσης και από αέρος οι έρευνες για το τρίτο εικοσιτετράωρο για τον εντοπισμό πιθανών αγνοουμένων.