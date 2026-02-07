Ενώπιον του ανακριτή Πρωτοδικών Χίου βρέθηκε ο Μαροκινός φερόμενος διακινητής στο πολύνεκρο ναυάγιο που σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού και που έχει αναγνωριστεί από τους υπόλοιπους μετανάστες που διασώθηκαν ως ο άνθρωπος που τους μετέφερε με το σκάφος.

Ο νεαρός εμφανίστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο συνοδευόμενος από τους δύο συνηγόρους υπεράσπισής του, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία από την δικογραφία, οι διασωθέντες μετανάστες έχουν καταθέσει ότι ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν εκείνος που τους παρέλαβε από τα τουρκικά παράλια, προκειμένου να τους μεταφέρει στην Ελλάδα.

Ο φερόμενος διακινητής είναι αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες, κακουργηματικού χαρακτήρα και η απολογία του ξεκίνησε περίπου στις 18:00 το απόγευμα. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να αρνηθεί το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται, ενώ κατά την υπερασπιστική γραμμή είναι δεδομένο ότι θα παρουσιάσει την δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στην τραγωδία της Χίου.

Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τις καταθέσεις των διασωθέντων, καθώς και τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου στο ναυάγιο που κόστισε τη ζωή σε ανθρώπους και συγκλόνισε την Χίο αλλά και την Ελλάδα.

Πηγή: politischios.gr