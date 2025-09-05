Συνολικά 125 μετανάστες εντόπισαν οι αρχές στην περιοχή Μονοδένδρι, ανατολικά των Λειψών, όπου τους αποβίβασε ιστιοφόρο που ακολούθως έβαλε πλώρη για τις τουρκικές ακτές.

Για το περιστατικό ενημερώθηκεη Λιμενική Αρχή της Λέρου και στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη και ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού ένα σκάφος της δύναμης FRONTEΧ. Το περιπολικό σκάφος εντόπισε το ιστιοφόρο και προέβη στη χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, στα οποία ο χειριστής του δεν ανταποκρίθηκε. Ακολούθησε καταδίωξη κατά την οποία το ιστιοφόρο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη ο χειριστής του, ο οποίος μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Λέρου.

Από στελέχη της Λιμενικής Αρχής των Λειψών εντοπίστηκαν στην ευρύτερη χερσαία περιοχή 125 αλλοδαποί (53 άνδρες, 37 γυναίκες και 35 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Λακκί της Λέρου. Μία 27χρονη αλλοδαπή μεταφέρθηκε με σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι Μαστιχαρίου Κω και από εκεί σε ιατρική δομή, ενώ δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Λέρου για ιατρική περίθαλψη.

Από το Λιμεναρχείο Λέρου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 58χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Αιγύπτου) χειριστής του ιστιοφόρου σκάφους καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων, ενώ το σκάφος μεταφοράς κατασχέθηκε.