Ένα ανήλικο αγόρι εντοπίστηκε νεκρό αφού διακινητής που εντοπίστηκε από το Λιμενικό πέταξε στην θάλασσα κατά μια εκδοχή ή αποβίβασε βιαστική στην περιοχή Σβάλα της Σάμου συνολικά 38 μετανάστες, μεταξύ των οποίων και το θύμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο αλλοδαπός διακινητής μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία περιπολικού σκάφους του Λιμενικού προσπάθησε να διαφύγει και στη συνέχει εγκατέλειψε το σκάφος σε παρακείμη παραλία.

Για τον εντοπισμό του χειριστή του σκάφους, κατά πληροφορίες Τούρκου, έχουν ξεκινήσει αναζητήσεις σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

Η σορός του ανήλικου αγοριού, που κατά πληροφορίες τραυματίστηκε θανάσιμα από την προπέλα του σκάφους, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για ιατροδικαστική εξέταση.

Οι 37 αλλοδαποί αναμένεται να μεταφερθούν στο ΚΥΤ Σάμου για καταγραφή και τις προβλεπόμενες διαδικασίες.