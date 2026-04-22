Μεγάλη αναπαραγωγή είχε τα τελευταία 24ωρα το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Πάνου Κατσαρίδη που αναφέρει ότι η Δανάη Μπάρκα και ο Άρης Καβατζίκης είναι πολυ πιθανό να αντικαταστήσουν τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στο «Στούντιο 4» με την τελευταία να παραμένει ως Παραγωγός της εκπομπής μαζί με τον σύζυγό της, Νάσο Γαλακτερό. Πολύ γρήγορα, πηγές από την ΕΡΤ φρόντισαν να διαψεύσουν την πληροφορία, λέγοντας ότι δεν έχει γίνει καμία συνάντηση της Δανάης Μπάρκα και του Άρη Καβατζίκη με τη διοίκηση.

Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Νάσος Γαλακτερός.

Το γνώριζε τελικά η Δανάη;

Τι είχε συμβεί όμως στην πραγματικότητα; Κανείς δεν έλεγε ψέμματα, ούτε όμως μπορεί να γνώριζε όλη την αλήθεια. Ούτε καν η ίδια η Δανάη Μπάρκα, όπως ισχυρίζεται άνθρωπος από το επαγγελματικό της περιβάλλον, που δεν είχε ενημερωθεί ότι το όνομά της είχε συζητηθεί για τη συγκεκριμένη εκπομπή και αυτό γιατί την ίδια στιγμή μιλούσε για ένα άλλο project σε ιδιωτικό κανάλι!

Advertisement

Advertisement

Ο Γιάννης Μπέζος, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Δανάη Μπάρκα και ο Άρης Καβατζίκης.

Αυτό που είναι γνωστό σε όλους είναι ότι η Δανάη Μπάρκα και ο Άρης Καβατζίκης, πέρα από πρώην συνεργάτες, εξακολουθούν να κάνουν πολυ στενή παρέα και η χημεία τους μπροστά στον φακό είναι εγγυημένη. Έτσι λοιπόν η εταιρεία παραγωγής του «Στούντιο 4» που θέλει να συνεχίσει τη συνεργασία της με την ΕΡΤ παρά τη μετακίνηση των παρουσιαστών στον ΣΚΑΪ φαίνεται πως είχε ήδη συζητήσει με τον Άρη Καβατζίκη το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας και θεώρησαν πως ο ίδιος δεν θα είχε καμία αντίρρηση να βρεθεί ξανά μαζί με τη Δανάη- το οποίο και ισχύει.

Όλοι θεωρούν πλέον δεδομένη την επιστροφή στον ΣΚΑΪ του διδύμου Ζαμπέτογλου- Αναγνωστόπουλου.

Παρά το γεγονός ότι η ΕΡΤ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τις προθέσεις της, αφού προτεραιότητα όλων αυτές τις μέρες είναι η Eurovision, μετά τις τελευταίες εξελίξεις η Δανάη Μπάρκα και ο Άρης Καβατζίκης έχουν συμφωνήσει να συναντηθούν ξανά αλλά αυτή τη φορά θα είναι μαζί τους και κάποιοι παλιοί τους συνεργάτες…