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Αχώριστοι είναι τον τελευταίο ενάμιση χρόνο η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο επιχειρηματίας Γιάννης Καρυπίδης. Ο ιδιοκτήτης των καταστημάτων Bee Bros βρίσκεται δίπλα στην αγαπημένη του σχεδόν σε όλες της τις νυχτερινές εμφανίσεις αλλά και στις συναυλίες της.

Έτσι λοιπόν μετά την επιστροφή τους από την Κωνσταντινούπολη τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο Γιάννης Καρυπίδης βρέθηκε στα παρασκήνια της sold out συναυλία της στο Κατράκειο Θέατρο της Νίκαιας.

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Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γιάννης Καρυπίδης ανέβασε ένα βίντεο με την αγαπημένη του να αποθεώνεται από τους 8.500 θεατές που γέμισαν ασφυχτικά το Κατράκειο το βράδυ της Τετάρτης.

«Ένας τραγουδιστής που υμνεί τον έρωτα δεν μπορεί να μην τον ζει κιόλας» παραδέχτηκε η Νατάσα Θεοδωρίδου στην τηλεοπτικές κάμερες λίγο πριν βγει στη σκηνή. Όταν οι δημοσιογράφοιτης είπαν μάλιστα ότι έχει αναπτύξει μια εξωστρέφεια το τελευταίο διάστημα, εκείνη απάντησε αυθόρμητα και λακωνικά: «Μεγαλώνουμε και απλοποιούμε τα πράγματα».

Στις ίδιες δηλώσεις η Νατάσα Θεοδωρίδου δεν διέψευσε το αποκλειστικό ρεπορτάζ της HuffPost σχετικά με την πρόταση που της έχει γίνει να συνεργαστεί με τη Δέσποινα Βανδή τον χειμώνα στο NOX. Μάλιστα την παραμονή της συναυλίας της, η καταξιωμένη τραγουδίστρια εθεάθη στο Athenee μαζί με τον συνιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου, Άγγελο Κοτταρίδη.

Παράλληλα η Νατάσα Θεοδωρίδου έχει δεχτεί πρόταση από τον επιχειρηματία Γιάννη Μωράκη να αναλάβει το Hotel Ermou μετά την αποχώρηση της Άννας Βίσση, μια πρόταση που είχε γίνει και στη Δέσποινα Βανδή αλλά εκείνη είχε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι δεν επιθυμούσε κάτι τέτοιο.

Γιάννης Καρυπίδης: Ερωτευμένος στην Κωνσταντινούπολη

Έχοντας κάνει την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση ως ζευγάρι στην έκθεση της Μαρίνας Βερνίκου, ο επιτυχημένος επιχειρηματίας και πατέρας δύο αγοριών, αποφάσισε να «ανοίξει» τον λογαριασμό του Instagram, και δεν κρύβει πλέον τη σχέση του με τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Μάλιστα έχει έρθει πολύ κοντά και με την οικογένεια της Νατάσας ενώ οι φίλοι της λένε πάντα πόσο έξυπνο χιούμορ έχει.

Ο Γιάννης Καρυπίδης με τον αδελφό της Νατάσας Θεοδωρίδου, Θαλή στη συναυλία της στην Κωνσταντινούπολη.

Αν και η Νατάσα Θεοδωρίδου την τελευταία δεκαετία ζει στην περιοχή της Βούλας, για χάρη του αγαπημένου της περνάει πλέον περισσότερο χρόνο στα βόρεια προάστια όπου βρίσκεται το σπίτι του συντρόφου της. «Όσο περνάει ο χρόνος, τόσο δένονται περισσότερο. Ο ένας βγάζει τον καλύτερο εαυτό του άλλου» σχολιάζει φιλικό τους πρόσωπο.

Ο Γιάννης Καρυπίδης πόζαρε μαζί με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, τον Χρήστο Τσιλόπουλο, τη Ζιζή Συμεωνίδου, τον Πάνο Κατσαρίδη, τον Κώστα Τσουρό και τη Θεοδώρα Κούσου στην Κωνσταντινούπολη.