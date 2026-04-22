Ο Αυστραλός πρώην υπάλληλος σιδηροδρόμων αφιέρωσε περισσότερα από 60 χρόνια της ζωής του κάνοντας κάτι που οι περισσότεροι φοβούνται: έδινε αίμα. Όχι μία ή δύο φορές, αλλά πάνω από 1.100. Και όχι για οποιονδήποτε λόγο αλλά επειδή το αίμα του έκρυβε ένα σπάνιο «μυστικό» που έσωζε ζωές.

Όλα ξεκίνησαν όταν, σε ηλικία μόλις 14 ετών, ο Τζέιμς Χάρισον, υποβλήθηκε σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση και σώθηκε χάρη σε μεταγγίσεις αίματος. Εκείνη τη στιγμή πήρε μια απόφαση που θα άλλαζε την ιστορία της ιατρικής , να γίνει αιμοδότης μόλις ενηλικιωθεί. Και κράτησε τον λόγο του.

Αυτό που κανείς δεν ήξερε τότε ήταν ότι το αίμα του περιείχε ένα εξαιρετικά σπάνιο αντίσωμα, το Anti-D. Το στοιχείο αυτό αποδείχθηκε κρίσιμο για την πρόληψη μιας επικίνδυνης πάθησης, της αιμολυτικής νόσου του νεογέννητου (Haemolytic Disease of the Fetus and Newborn), η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές ή ακόμη και θάνατο σε έμβρυα και νεογνά.

Χάρη στο πλάσμα του Χάρισον, δημιουργήθηκαν εκατομμύρια δόσεις του σωτήριου φαρμάκου που χορηγείται σε εγκύους. Στην πραγματικότητα, κάθε χρόνο περίπου το 17% των εγκύων στην Αυστραλία λαμβάνει αυτή την ένεση. Πίσω από κάθε μία από αυτές, κρυβόταν κυριολεκτικά ένα κομμάτι από τον ίδιο.

Η συνεισφορά του ήταν τόσο μεγάλη, που οι επιστήμονες υπολογίζουν πως βοήθησε να σωθούν πάνω από 2,4 εκατομμύρια μωρά. «Υπάρχουν άνθρωποι που περπατούν σήμερα έχοντας μέσα τους ένα μικρό μέρος του James», δήλωσαν χαρακτηριστικά από την εθνική υπηρεσία αιμοδοσίας της Αυστραλίας.

Κι όμως, παρά το απίστευτο έργο του, ο ίδιος παρέμεινε ταπεινός. Φοβόταν τις βελόνες και κάθε φορά χρειαζόταν να αποσπά την προσοχή του με κουβέντα. Δεν σταμάτησε ποτέ μέχρι τα 81 του χρόνια, όταν οι γιατροί του είπαν πως έπρεπε να αποσυρθεί.

Ο Χάρισον πέθανε ειρηνικά στις 17 Φεβρουαρίου 2025, σε ηλικία 88 ετών. Άφησε πίσω του όχι μόνο μια οικογένεια, αλλά εκατομμύρια ζωές που υπάρχουν χάρη σε εκείνον.

Σήμερα, οι επιστήμονες προσπαθούν να αναπαράγουν το μοναδικό του αντίσωμα στο εργαστήριο, σε ένα πρόγραμμα που ονομάζεται «James in a Jar». Αν τα καταφέρουν, η κληρονομιά του θα συνεχίσει να σώζει ζωές για πάντα.

Ίσως τελικά ο τίτλος «ήρωας» να είναι πολύ μικρός για να περιγράψει αυτό που πραγματικά ήταν.

Με πληροφορίες από bbc.com και washingtonpost.com

