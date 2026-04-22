Η κυβέρνηση ανοίγει την «ομπρέλα» των μέτρων στήριξης σε περισσότερους πολίτες, ανεβάζοντας τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια για βασικές ενισχύσεις. Οι αλλαγές αφορούν την επιστροφή ενοικίου, τα επιδόματα για συνταξιούχους άνω των 65 ετών, αλλά και τη νέα ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά, διευρύνοντας σημαντικά τη βάση των δικαιούχων.

Στην επιστροφή ενοικίου, τα όρια αυξάνονται αισθητά, για άγαμους από 20.000 σε 25.000 ευρώ, για έγγαμους από 28.000 σε 35.000 ευρώ (με προσαύξηση ανά παιδί), ενώ στις μονογονεϊκές οικογένειες φτάνουν έως και τις 39.000 ευρώ. Αντίστοιχα, για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, το εισοδηματικό όριο ανεβαίνει στα 25.000 ευρώ για άγαμους και στα 35.000 ευρώ για έγγαμους, ενώ αυξάνονται και τα όρια ακίνητης περιουσίας έως και τις 400.000 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για περισσότερους δικαιούχους του επιδόματος.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις οικογένειες με παιδιά, όπου τα όρια εισοδήματος φτάνουν έως και τις 65.000 ευρώ για πολύτεκνες οικογένειες, με την ενίσχυση να ξεκινά από 150 ευρώ και να αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Συνολικά, σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά αναμένεται να ενταχθούν στο μέτρο, επιβεβαιώνοντας τη στόχευση της κυβέρνησης σε μια πιο διευρυμένη αλλά ταυτόχρονα επιλεκτική στήριξη.