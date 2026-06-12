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Με το θερμόμετρο να παίρνει σταθερά την ανηφόρα και τα πρώτα κύματα ζέστης να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, χιλιάδες πολίτες σπεύδουν να προετοιμαστούν για το καλοκαίρι. Το αποτέλεσμα είναι η αγορά κλιματισμού να βρίσκεται ήδη σε κατάσταση αυξημένης πίεσης, με τους ψυκτικούς να δέχονται καθημερινά δεκάδες αιτήματα για συντηρήσεις, επισκευές και νέες εγκαταστάσεις.

Σε πολλές περιοχές της χώρας, επαγγελματίες του κλάδου αναφέρουν ότι τα διαθέσιμα ραντεβού εξαντλούνται γρήγορα, ενώ οι χρόνοι αναμονής αυξάνονται όσο πλησιάζουμε προς τις πιο θερμές ημέρες του καλοκαιριού.

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«Κάθε χρόνο συμβαίνει το ίδιο. Οι περισσότεροι θυμούνται το κλιματιστικό όταν έρθει η πρώτη ζέστη», εξηγεί ψυκτικός που δραστηριοποιείται στην Αττική. «Από τα τέλη Μαΐου και μετά τα τηλέφωνα πολλαπλασιάζονται. Αυτή την περίοδο έχουμε προγραμματισμένα ραντεβού αρκετές ημέρες μπροστά».

Αγοράζουν σήμερα, περιμένουν για εγκατάσταση

Αυξημένη είναι και η ζήτηση για αγορά νέων κλιματιστικών, ιδιαίτερα ενεργειακά αποδοτικών μοντέλων νέας γενιάς.

Ωστόσο, η αγορά της συσκευής δεν σημαίνει απαραίτητα και άμεση χρήση της. Σε αρκετές περιπτώσεις καταναλωτές που προχωρούν σε αγορά καλούνται να περιμένουν ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες μέχρι να βρεθεί διαθέσιμο συνεργείο για την εγκατάσταση.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο πιεστική κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων καύσωνα, όταν η ζήτηση κορυφώνεται και οι επαγγελματίες αδυνατούν να καλύψουν άμεσα όλα τα αιτήματα.

Το σέρβις που πολλοί αμελούν

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Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ετήσια συντήρηση του κλιματιστικού δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα.

Ένα κλιματιστικό που λειτουργεί χωρίς καθαρισμό φίλτρων και έλεγχο του ψυκτικού κυκλώματος καταναλώνει περισσότερο ρεύμα, αποδίδει λιγότερο και ενδέχεται να παρουσιάσει βλάβες κατά τη διάρκεια της πιο απαιτητικής περιόδου του έτους.

Παράλληλα, η συσσώρευση σκόνης, μικροβίων και υγρασίας στο εσωτερικό της μονάδας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του αέρα μέσα στο σπίτι.

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«Ένα σωστά συντηρημένο κλιματιστικό μπορεί να εξοικονομήσει σημαντική ποσότητα ενέργειας και να λειτουργήσει αποδοτικότερα για πολλά χρόνια», τονίζουν επαγγελματίες του κλάδου.

Πώς να χρησιμοποιήσετε πιο έξυπνα το κλιματιστικό

Η αύξηση των θερμοκρασιών συνοδεύεται συνήθως και από αυξημένους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, υπάρχουν πρακτικοί τρόποι ώστε η χρήση του κλιματιστικού να παραμείνει αποτελεσματική χωρίς υπερβολικό κόστος.

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Οι ειδικοί συνιστούν η θερμοκρασία να ρυθμίζεται μεταξύ 25 και 27 βαθμών Κελσίου. Κάθε βαθμός χαμηλότερα μπορεί να αυξήσει αισθητά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Εξίσου σημαντικό είναι να αποφεύγεται η συνεχής ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής. Τα σύγχρονα κλιματιστικά τύπου inverter λειτουργούν αποδοτικότερα όταν διατηρούν σταθερή θερμοκρασία στον χώρο.

Τα κλειστά παράθυρα και παντζούρια κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας συμβάλλουν επίσης στη διατήρηση χαμηλότερης θερμοκρασίας στο εσωτερικό του σπιτιού, μειώνοντας το έργο που καλείται να κάνει το κλιματιστικό.

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Παράλληλα, ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την απόδοση της συσκευής και να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος.

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