Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η διάθεση κλιματιστικών σε προσφορά από τα καταστήματα Lidl στη Γαλλία προκάλεσε έντονο συνωστισμό και επεισόδια μεταξύ των καταναλωτών.

Αγοραστές μεταπωλούν τις συσκευές σε ιστοσελίδες αγγελιών, ζητώντας έως και 700 ευρώ για προϊόντα που αρχικά κόστιζαν 179 ευρώ.

Η βουλευτής Ντελφίν Μπατό κατέθεσε καταγγελία κατά της αλυσίδας για παραπλανητική διαφήμιση, ισχυριζόμενη ότι οι τιμές είχαν διαμορφωθεί τεχνητά.

Η διοίκηση της εταιρείας απέρριψε τις κατηγορίες και κάλεσε το κοινό να επιδείξει υπευθυνότητα για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Στο διαδίκτυο αναρτήθηκαν πολυάριθμες αγγελίες, συμπεριλαμβανομένης μίας σατιρικής ανάρτησης που προσέφερε μόνο το άδειο κουτί της συσκευής προς πώληση.

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Οι εικόνες με καταναλωτές να συνωστίζονται και να διαπληκτίζονται για να αποκτήσουν κλιματιστικά και ανεμιστήρες σε προσφορά από τα Lidl στη Γαλλία έκαναν τον γύρο του διαδικτύου τις προηγούμενες ημέρες. Λίγο αργότερα, η «μάχη» μεταφέρθηκε στις πλατφόρμες μεταπώλησης, όπου ορισμένοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τη μεγάλη ζήτηση.

Σε αγγελίες που αναρτήθηκαν σε ιστοσελίδες όπως η Vinted, φορητά κλιματιστικά που είχαν διατεθεί από τα Lidl προς 179 ευρώ προσφέρονται ακόμη και έναντι 600 ή 700 ευρώ.

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«Η τιμή λαμβάνει υπόψη την τρέχουσα σπανιότητα του προϊόντος. Παρακαλώ μη στέλνετε μη ρεαλιστικές προσφορές», αναφέρει χαρακτηριστικά ένας πωλητής, επιχειρώντας να δικαιολογήσει την υπερπολλαπλάσια τιμή.

Bagarres, portes forcées, intervention de la police… L'annonce de la vente de 200.000 climatiseurs et ventilateurs par Lidl vire au chaos pic.twitter.com/Gi6wP4FYWJ July 2, 2026

Ελλείψεις λόγω καύσωνα και εκτόξευση των τιμών

Η προσφορά των Lidl στις 2 Ιουλίου αφορούσε περίπου 200.000 κλιματιστικά και ανεμιστήρες σε μειωμένες τιμές σε όλη τη Γαλλία. Ωστόσο, η αυξημένη ζήτηση, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις για νέο κύμα καύσωνα και τις ελλείψεις που καταγράφονται σε μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών, οδήγησαν πολλούς αγοραστές στη μεταπώληση των συσκευών με τεράστιο κέρδος.

Έτσι, προϊόντα που πωλούνταν στα Lidl προς 179 ευρώ εμφανίστηκαν σε αγγελίες με τιμές από 300 έως και 700 ευρώ.

Η προσφορά προκάλεσε επεισόδια

Η διάθεση των προϊόντων είχε προκαλέσει ένταση ήδη από την πρώτη ημέρα της προσφοράς, όταν εκατοντάδες καταναλωτές έσπευσαν στα καταστήματα για να προλάβουν ένα από τα διαθέσιμα κλιματιστικά, με αποτέλεσμα να σημειωθούν διαπληκτισμοί και επεισόδια.

Καταγγελία κατά της Lidl

Μετά τις αντιδράσεις, η βουλευτής του κόμματος Génération Écologie, Ντελφίν Μπατό, κατέθεσε καταγγελία στην αρμόδια Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, κατηγορώντας τη Lidl για παραπλανητική διαφήμιση.

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Σύμφωνα με την ίδια, η αλυσίδα παρουσίασε ως εξαιρετική προσφορά ένα φορητό κλιματιστικό στα 179 ευρώ, ενώ -όπως υποστηρίζει- το ίδιο προϊόν είχε διατεθεί στο παρελθόν σε ακόμη χαμηλότερη τιμή, δημιουργώντας τεχνητά αυξημένη ζήτηση.

Η Lidl απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι συσκευές πωλήθηκαν στην κανονική τους τιμή, παρότι στον διαφημιστικό κατάλογο γινόταν αναφορά σε έκπτωση 20%.

Bousculade ce matin devant un magasin Lidl pour acheter des climatiseurs et des ventilateurs.



Une importante foule attendait l'ouverture du magasin depuis tôt ce matin. pic.twitter.com/k6GMU22shv Advertisement July 2, 2026

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Lidl Γαλλίας, Τζον Πολ Σκάλι, κάλεσε τους καταναλωτές να επιδείξουν υπευθυνότητα, τονίζοντας ότι μεμονωμένες συμπεριφορές δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων στα καταστήματα.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρκετοί χρήστες υπερασπίστηκαν την εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη για τα επεισόδια και τις υπερβολικές μεταπωλήσεις βαραίνει τους ίδιους τους καταναλωτές.

Η σατιρική αγγελία που έγινε viral

Ανάμεσα στις δεκάδες αγγελίες ξεχώρισε και μία σατιρική ανάρτηση, στην οποία προς πώληση δεν βρισκόταν το κλιματιστικό, αλλά μόνο το κουτί της συσκευής, στην τιμή των 179 ευρώ.

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Ο δημιουργός της αγγελίας περιέγραφε την κατάσταση του κουτιού ως «καλή», παρά τα «λίγα σημάδια ιδρώτα από το άγχος του ανοίγματος», ενώ υποσχόταν στον αγοραστή «εγγυημένη ψυχολογική αίσθηση δροσιάς», διευκρινίζοντας με χιούμορ: «Προσοχή, αυτό το προϊόν δεν δροσίζει τίποτα, εκτός από το πορτοφόλι σας».

Les climatiseurs et ventilateurs sont pris d'assaut au Lidl de Nanterre (92) : la porte du magasin a été arrachée, quelques bagarres. La police vient d'arriver sur place pic.twitter.com/GQy8ZlzQMA — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) July 2, 2026

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